Nicolas Rommens (Zulte Waregem) zondag tegen Charleroi: “Gelukkig weer een thuismatch voor ons”

Met Dani Ramirez kreeg het Waregemse middenveld in het slothalfuur tegen Genk al een kwaliteitsinjectie.

“Nicolas heeft zich meteen uitstekend gemanifesteerd”, stelde Rommens tevreden vast. “Hij voetbalt zeer direct. En wat niet onbelangrijk is: hij spreekt zeer goed Engels, waardoor de communicatie op het veld ook vlot verloopt.”

Of Ramirez komend weekend in de basis komt, moet worden afgewacht. De in de lucht hangende transfer van Jean-Luc Dompé naar Hamburg kan daarin een rol spelen.

“Wij moeten er in elk geval voor zorgen dat de nederlaag tegen Genk niet in de kopjes blijft hangen”, kijkt Rommens vooruit. “We zijn zondag met een minder prettig gevoel van het terrein gestapt dan pakweg na het verlies in Antwerp, waar we geen moment waren weggespeeld. Dat was tegen Genk wel even anders, helaas. Ze waren te sterk voor ons, dat moeten we eerlijk durven bekennen. Een ploeg met enorm veel snelheid en diepgang, zowel over de flanken als door het centrum deden ze ons erg veel pijn.”