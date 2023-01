Nicolas Rommens (Zulte Waregem) na winst tegen KV Mechelen: “Alle credits voor Ruud en Christian”

Voetbal Jupiler Pro LeagueEr werd gedanst en gezongen dat het een aard had, op de tribunes van de Elindus Arena. Alsof Zulte Waregem het behoud helemaal veilig had gesteld door de zege tegen KV Mechelen. “Zo ver zijn we nog lang niet, maar dit was een goede start”, zag ook een uitbundige Nicolas Rommens, die zijn team met een prachtig vrijschopdoelpunt op de goede weg zette.

Hij verscheen met een blauw oog en een serieuze ‘kap’ onder de wenkbrauw in de interviewzone, maar die averij nam de Kempenaar er met de glimlach bij. Eindelijk nog eens een driepunter voor Zulte Waregem, dat was al van 20 oktober tegen Anderlecht geleden. Eindelijk ook nog eens een clean sheet, dat was al van eind juli op de openingsspeeldag tegen Seraing geleden. En ook weer van de rode lantaarn af, maar nog niet weg van de degradatieplaatsen.

“Het belangrijkste vandaag is dat we gewonnen hebben en dat we een goede partij voetbal hebben gebracht”, lachte Rommens. “Deze driepunter zorgt opnieuw voor geloof in onze rangen dat we de strijd om het behoud tot een goed einde zullen kunnen brengen.”

Begin van wederopstanding

Rommens mocht zelf de vrijschop nemen die na vijf minuten al voor de eerste euforie in het stadion had gezorgd. Eerder dit seizoen kreeg hij nooit de gelegenheid zijn traptechniek te tonen, omdat zijn team amper vrijschoppen in de buurt van de zestien kon afdwingen.

“Met Ruud Vormer en Christian Brüls hebben we nu twee jongens erbij die zorgen voor meer diepgang en dus voor meer gevaar”, weet Rommens. “Zij konden allebei ook die vrijschop nemen, maar Ruud zei me meteen: “trap jij maar, jongen”. Omdat hij gezien had dat ze er van mijn voet goed in gingen op training, al de hele week. Ja, het is bijna onverklaarbaar, maar er hangt gewoon al een week lang een totaal ander gevoel in onze groep.”

En dat heeft alles met de komst van Vormer en Brüls te maken.

“Natuurlijk maakt één zwaluw de lente niet, deze zege moet wel het begin zijn van onze wederopstanding”, bedenkt Rommens. “Ja, zo’n man als Vormer, die maakt in alle opzichten indruk. In de kleedkamer is hij heel open, en heel bescheiden ook voor iemand die zo’n enorme carrière heeft gehad. En ook Brüls is met open armen door ons ontvangen. Hij voegt als schakel tussen middenveld en aanval enorm veel kwaliteit toe. Alle credits voor Ruud en Christian na deze overwinning, ook omdat ze ons team gewoon veel beter doen voetballen. Dat zag je aan hoe Sissako, Fadera of ikzelf met gemak konden uitvoetballen. Er zat veel vertrouwen in, bij iedereen.”

