Nicolas Rommens zaterdag met Zulte Waregem naar ‘zijn’ Westelse Kuipje: “Lukas Van Eenoo hoor ik nog vaak”

voetbal jupiler pro leagueVoor Zulte Waregem hervat de overlevingstocht zaterdag in Westerlo. Essevee doet in het Kuipje een eerste poging om van de vermaledijde rode lantaarn af te geraken. In datzelfde Kuipje speelde Nicolas Rommens (27) nu al bijna een decennium geleden zijn eerste wedstrijden in de Jupiler Pro League. “Voor mij zal het altijd een speciale plek blijven”, kijkt de Kempense spelmaker van de Boeren terug en vooruit.

In mei 2013 was het, tijdens een eindrondewedstrijd tegen Moeskroen, dat Rommens als 17-jarige voor het eerst mocht invallen van toenmalig Westerlo-coach Dennis van Wijk. De Amsterdammer maakte twee jaar later, toen Westel weer in de topreeks aantrad, een vaste kracht van de middenvelder. Na een uitleenjaar bij Dessel Sport kwam hij onder Harm van Veldhoven terug naar ’t Kuipje om er eerst de degradatie van de club mee te maken en dan enkele sterke jaren in tweede klasse. Via SV Roeselare en RWDM beukte hij voor zichzelf afgelopen zomer de poort naar de topklasse weer open.

“Maar Westerlo zal voor mij altijd speciaal blijven”, lacht Rommens. “Ik speelde er dan ook heel lang, vanaf de U14. Met Lukas Van Eenoo en derde doelman Koen Van Langendonck heb ik lang contact gehouden, Lukas hoor ik ook nu nog zeer regelmatig. Tja, het Kuipje, met de supporters dicht tegen het terrein, dat was iets apart. Maar de club en de accommodaties ondergingen een upgrade sinds de komst van nieuwe Turkse eigenaars.”

Andere rol dan bij RWDM

Rommens wil in de Kempen met Zulte Waregem komende zaterdag vooral punten gaan sprokkelen. Want dat is het enige wat ontbreekt om zijn terugkeer in eerste klasse helemaal geslaagd te kunnen noemen.

“Bij deze club ben ik heel fijn ontvangen, al was het qua trainingsbelasting wel even aanpassen. Maar ik krijg veel vertrouwen van de coach (die Rommens zelfs al ‘onze eigen Vanaken”’noemde, red.). We begonnen goed aan de competitie, speelden sterk op Antwerp en Club Brugge, maar de jongste weken was het inderdaad iets minder. Het elan van die eerste weken opnieuw oppakken is nu de boodschap, we moeten hier als team uit geraken. In de wetenschap dat we geen enkele makkelijke match meer zullen hebben, of het nu tegen Westerlo is of tegen Leuven of Standard. Daar onderin staan is niet leuk, maar de sfeer binnen de ploeg blijft optimaal.”

De goeie statistieken van bij RWDM kon Nicolas Rommens een reeks hoger nog niet herhalen.

“Maar daar waren veel assists op stilstaande fases bij”, stipt hij aan. “Bovendien speel ik nu in een ietwat andere rol, iets lager, waardoor ik minder voor doel kom. Maar uiteraard probeer ik ook hier steeds meer mijn stempel te drukken. Het is nu vooral belangrijk om punten te pakken. De manier waarop we dat doen is ondergeschikt, we mogen de aansluiting met de middenmoot niet kwijtraken.”

