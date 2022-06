Nicolas Rommens verklaart transfer van RWDM naar Zulte-Waregem: “Trein naar hoogste klasse kon ik niet laten passeren”

De overgang van Rommens van RWDM en Zulte-Waregem is vrij snel gegaan. Een exclusief gesprek.

“Nadat Mbaye Leye als nieuwe trainer werd aangesteld werd er contact opgenomen met mij met de vraag of ik openstond voor een overgang. Meteen werd ook RWDM ingelicht over die interesse vanuit Waregem. Uiteindelijk was het geen gemakkelijke keuze voor mij, want bij RWDM had ik al iets opgebouwd en was ik kapitein. Ik werd ook op handen gedragen door de Molenbeekse fans en werd enorm gewaardeerd voor van mijn inzet en mentaliteit. Ik had een hele goede band met hen. Voor de rest van mijn leven zal ik ze een warm hart toedragen. Langs de andere kant hoop ik dat de RWDM-fans begrijpen dat ik ook aan mijn eigen toekomst moet denken. In een ver verleden heb ik met Westerlo één seizoen van eerste klasse mogen proeven. Ik ben blij dat ik dat nu opnieuw kan doen. Indien RWDM was gepromoveerd, dan had ik zeker bij de club gebleven. En ja, RWDM heeft grootse ambities en wil zo snel mogelijk naar 1A promoveren. En ja, Zulte-Waregem moet al enkele seizoenen knokken om zich te handhaven. Maar promoveren uit 1B is geen sinecure en bij Zulte-Waregem wil men het over een andere boeg gooien. Met Leye al trainer wil de club een nieuwe wind laten waaien.”