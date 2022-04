Nicolas Rommens (RWDM) looft weerbaarheid ploeg na rust: “Sterk laatste halfuur negentig minuten tonen tegen Seraing”

Voor het duel op en tegen kampioen Westerlo voerde trainer Vincent Euvrard liefst vijf wissels door in vergelijking met de thuiswedstrijd vorige week tegen Waasland-Beveren (2-1-zege). De vorige week geschorsten Ruyssen, Le Joncour en Rommens werden opnieuw opgenomen in de basisploeg. Voorts mochten ook Keita en Montes, die voor de eerste keer titularis was, aan de match beginnen. Zij vervingen Claes (geblesseerd), Gécé (geschorst), Ephestion (niet speelgerechtigd tegen zijn moederclub), Kurdic en Libert.

Na een sterk eerste halfuur klom kampioen Westerlo niet onverdiend op voorsprong via Bernat na een voorzet van Van den Keybus. De Molenbeekse defensie stond niet bepaald goed opgesteld bij die fase. Sankhon en De Camargo zorgen in het slotkwartier voor enige opwinding, maar echt gevaarlijk waren hun pogingen niet.

RWDM zorgde al na vijf minuten in de tweede helft voor concreet gevaar, maar op aangeven van Nangis trapte Togui, die was ingevallen voor De Camargo, de bal onbegrijpelijk naast het doel. In plaats van 1-1 werd het aan de overzijde 2-0 via Van den Keybus die te veel vrijgeleide kreeg om naar doel te trappen. Een dubbele wissel op het uur leidde de kentering in. Op een vrijschop van Rommens, goed voor zijn tiende assist, kopte Vorogovskiy de 2-1 binnen en na een snelle tegenaanval zorgde Nzuzi op aangeven van Togui, met een streep voor de gelijkmaker. Nzuzi, Hazard en Oulare waren nog dicht bij de winninggoal voor RWDM, maar ook Foster kon in de slotfase nog scoren voor Westerlo.

Vol stadion tegen Seraing

“Als je op het veld van de kampioen een 2-0-acherstand kan omzetten in een 2-2-gelijkspel, dan betekent dit dat de groep mentaal zeer weerbaar is”, verklaarde kapitein Rommens na afloop. “In de eerste helft leden we iets te veel balverlies, maar daarna hebben we ons goed herpakt. Dat laatste halfuur moeten we meenemen naar de dubbele confrontatie tegen Seraing. De thuismatch zal voor een quasi vol huis gespeeld worden. We kunnen dus rekenen op onze trouwe supporters, hun steun gaan we goed kunnen gebruiken.”