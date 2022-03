Nicolas Rommens (RWDM) beseft dat prestatie op Moeskroen niet top was: “Kwaliteit van ons spel moet naar omhoog”

“Tegen Moeskroen hebben we niet bepaald onze beste wedstrijd gespeeld”, erkende kapitein Rommens, die twintig minuten voor tijd de enige en beslissende treffer vanop de stip scoorde. “Vooral onze eerste helft was zeer matig. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de sterkte van de tegenstander. We wisten op voorhand dat het een moeilijk uitwedstrijd ging worden. De statistieken van Moeskroen liegen immers niet. Meer dan vijf maanden was de thuisploeg al ongeslagen. We beseften heel goed dat winnen geen sinecure zou worden. Gelukkig hebben we na de rust met enkele ingrepen het evenwicht kunnen herstellen. En ja, misschien hadden we zonder die penalty niet aan een doelpunt geraakt, maar wat als Ruyssen niet onderuit was gehaald door Chevalier? Misschien had Gilles dan wel kunnen scoren. Tegen Moeskroen hebben we met drie punten meer gekregen dan we verdienden, langs de andere kant hebben we ook al heel wat punten onverdiend verloren. Op het einde van het seizoen krijg je uiteindelijk waar je recht op hebt”, stelt Rommens.