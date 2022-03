Nicolas Robin en Olympia Wijgmaal zien zich onrecht aangedaan door betwistbare penalty en gaan kopje-onder tegen Sporting Hasselt: “We moeten met z’n allen blijven geloven in die ommekeer”

voetbal tweede nationale BDat het Olympia Wijgmaal dit seizoen allesbehalve meezit, is ondertussen wel duidelijk. En net wanneer het de vele afwezigen achter zich probeert te laten, werd het in het degradatieduel tegen Sporting Hasselt op z’n zachtst gezegd niet gediend door de omstandigheden. Door een betwistbare penalty te fluiten, luidde de arbiter de gelijkmaker in van Hasselt, dat erop en erover ging in het laatste kwart.

Het was in minuut 67 dat het kot in brand stond langs Wijgmaalse zijde, hevig protesteren als ze deden tegen het onrecht dat ze zich voelden aangedaan. Het was een ‘gamechanger’ die doelpuntenmaker Robin, die een kwartiertje daarvoor gewisseld was, duidelijk niet zag aankomen. “Ik was eerlijk gezegd niet direct mee en snapte niet waarom de scheids de bal op de stip legde, al denk ik niet dat ik daar alleen in was”, blijft hij er opvallend rustig onder. “Zelfs bij Hasselt was er niemand die riep toen Bouhriss de bal blijkbaar tegen zijn dij had gekregen. Het leidinggevende trio kan volgens mij alleszins geen hands gezien hebben, dus ik snap niet goed waarom de scheids dan per se naar de stip wilde wijzen. En dan blijkt achteraf nog eens dat zijn lijnrechter hem probeerde op zijn beslissing te laten terugkomen, maar de man gaf geen krimp. Integendeel, hij gaf De Keukeleere ook nog eens rood toen die de penaltynemer een iets te opzichtige duw gaf omdat hij de bal niet wilde lossen. Dus ja, je kan zeggen dat wij slimmer hadden moeten zijn op dat moment, maar ik kan de frustratie uiteraard wel begrijpen.”

Vroeg op rozen

Bij de thuisploeg verloren ze er nadien het kopje bij, zodat in geen tijd de 1-3 op het scorebord stond. “Tja, met tien tegen elf viel die tweede treffer gewoon te snel en bij de derde niet veel later was het meteen boeken toe”, moest ook Nicolas Robin vaststellen. “Zonde, want zelfs bij een gelijke stand was er nog helemaal niets verloren. Maar goed, we zitten sowieso in een periode waarin we bitter weinig punten pakken. Dan komt zo’n beslissing nog eens dubbel zo hard aan als je eindelijk eens vroeg op rozen zit in een belangrijke wedstrijd. We wisten dat we ook na de 1-0 nog gingen moeten knokken om de drie punten thuis te houden. Maar echt veel gevaar wist Hasselt niet te creëren, alleen op het einde van de eerste periode waren we de controle een beetje kwijt. Na de rust kwam we gelukkig beter uit de kleedkamer en was er tot de bewuste fase eigenlijk weinig aan de hand.”

Bilblessure

“Hoe het nu verder moet? We gaan gewoon elke week blijven knokken voor dat behoud en elke match afzonderlijk aanpakken los van de voorgaande”, klinkt het nog. “Al die tegenslag kan gewoon niet blijven duren, we moeten met z’n allen blijven geloven in die ommekeer. Zelf was ik maar ternauwernood wedstrijdklaar geraakt. Enfin, in normale omstandigheden had ik wellicht niet gespeeld omdat die bilblessure blijft opspelen als ik spurtjes trek. Daarom dat ik ook vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Als ik me goed verzorg en zoveel mogelijk rust probeer te nemen, hoop ik er in het weekend wel opnieuw te kunnen staan.”

