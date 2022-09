Nicolas Rajsel na bekerwinst van FC Dender tegen Dikkelvenne: “Laat Union nu maar komen”

FCV Dender mag zich opmaken voor een leuke bekeraffiche tegen een club uit eerste klasse A. De blauwhemden waren zoals verwacht een klasse sterker dan Dikkelvenne, maar de tweedenationaler toonde zich wel een moeilijk te manoeuvreren ploeg. De jonge Ngongo en de ingekomen Rajsel vonden in het slotkwartier twee gaatjes in de stugge afweergordel van de sterk aanklampende bezoekers.

Hoewel coach Van Acker gretig roteerde, voetbalde Dender dominant en dwong tal van kansen af. De efficiëntie ontbrak evenwel, zodat Dikkelvenne lange tijd de nul op het scorebord kon houden. Ngongo bewoog nochtans hemel en aarde om de ban te breken, maar het wilde aanvankelijk niet lukken. Daar had de bezoekende doelman Tibo Gabriël een ruim aandeel in. Opmerkelijk was dat twee broers tussen de palen stonden. Bij Dender was dat Brent Gabriël, overgekomen op huurbasis van SK Beveren. Hij kreeg de voorkeur op Devriendt in de plaats van titularis Gies, die de wedstrijd vanop de tribune volgde. In tegenstelling tot zijn broer Tibo kreeg hij op de slotfase na nauwelijks werk op te knappen. Tibo Gabriël speelde zich in de kijker op doelschoten van Ngongo, De Bodt en Atteri. Ngongo trapte rakelings naast en krulde de bal naast de kruising.

Om niets aan het toeval over te laten bracht coach Van Acker aan de rust spelverdeler Hens en offensieve rechterflankspeler Myny in. Ook in de tweede helft morste Dender met de kansen. Atteri trapte de beste van dichtbij op de bezoekende doelman. Ngongo besloot na een technisch hoogstaand nummertje voorlangs. Ook Hens geraakte niet voorbij Tibo Gabriëls. De bezoekende doelman was evenwel kansloos toen Ngongo enig mooi in de winkelhaak krulde. De sterk ingevallen Rajsel maakte met een knappe individuele actie de klus helemaal af.

“Het doet plezier dat ik in twintig minuten speeltijd kon scoren en de ploeg aan de overwinning helpen”, zei de Franse Sloveen. “Zo zie je maar dat er in de beker geen gemakkelijke opdrachten bestaan, want Dikkelvenne hield lange tijd stand. Toen ik inviel, hingen de bordjes nog in evenwicht. We misten veel kansen en konden pas in het slotkwartier afstand nemen.”

“Of ik een voorkeur heb bij de loting voor de volgende bekerronde? Laat Union Sint-Gillis maar komen. Ik maakte er drie schitterende jaren mee en zou graag nog eens tegen mijn ex-club uitkomen. Het is een club met schitterende supporters die altijd positief blijven. De club is uiteraard in niets meer te vergelijken met de periode dat ik er voetbalde. Hoed af voor wat ze intussen gepresteerd heeft.”

Rajsel wil de positieve lijn doortrekken in competitieverband. “Logisch dat we een aanpassingsperiode nodig hadden”, gaat de flankaanvaller verder. “De nieuwkomers moesten ingepast worden en de andere jongens moesten het niveauverschil van de hoogste amateurafdeling naar de Challenger Pro League overbruggen. Zelf tekende ik bij Dender pas twee weken voor de competitiestart. Ik had wat tijd nodig om ritme op te doen, maar het gaat van week tot week beter. Ik scoor nu al twee matchen op rij. Op Deinze was dat een zeer belangrijk doelpunt. We zetten er een collectief sterke prestatie neer. Er is nu meer snelheid en diepgang in de ploeg. Volgende week op Racing Genk gaan we voluit voor een tweede competitiezege op rij.”

FCV Dender-SC Dikkelvenne 2-0

Dender: Brent Gabriël, Marzo, Ragolle, Vanbelle, De Bodt (88' De Backer), Fofana (46' Myny), Rowell, Ngongo, Lallemand (46' Hens) , Atteri (72' Rajsel), M’Barki.

Dikkelvenne: Tibo Gabriël, Gianni Desmet, De Smet, Seurynck (83’Siali), Beshliaha (83’ Gordts), Verheuge, De Schryver, Mazouz (68’ Gilles Desmet), Deceuninck (83’ Horebeke), Sylla (57’ Pouillon), Van Vaerenbergh.

Doelpunten: 74’ Ngongo (1-0), 85’ Rajsel (2-0).

Geel: Beshliaha, Marzo.