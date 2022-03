Nicolas Orye mikt met KSK Heist op meer en nog beter: “Als het met de ploeg goed gaat, zal het met mij ook wel goed komen”

voetbal eerste nationaleKSK Heist bekleedt momenteel de zevende plek in 1ste nationale en verzamelde 31 punten. Aan een volkomen geslaagd seizoen is Heist daarmee niet bezig, maar ondermaats kan je het nu ook weer niet noemen. Wanneer we Nicolas Orye polsen naar het doel dat Heist zich nog voor ogen stelt in de laatste zeven wedstrijden, windt hij er geen doekjes om: “Een topvierplek. En graag nog wat goals van Nicolas Orye. Het hoeven niet eens de mooiste goals te zijn.”

Het is een cliché, maar elke spits wordt afgerekend op zijn doelpunten. Dat geldt ook voor Nicolas Orye, die met negen goals al een behoorlijk aantal voltreffers heeft gemaakt dit seizoen. Maar Hasselaar Orye wil uiteraard meer. “Ja, als je als spits negen goals hebt gemaakt, dan wil je natuurlijk ook dat dat tiende doelpunt er snel komt. Ach, als het met de ploeg goed gaat, zal het met Nicolas Orye ook wel goed komen, zeker”, klinkt het een beetje filosofisch.

Op de vorige speeldag speelde Heist tegen La Louvière, een wedstrijd die makkelijk werd gewonnen met 3-1. Maar het was ook ‘maar’ La Louvière, de hekkensluiter. Maar Heist heeft die wedstrijd niet laten schieten, integendeel zelfs. “Nee, waarom zouden we. Wij kennen onze mogelijkheden. Met de kwaliteiten van de tegenstanders die er nu staan aan te komen, moet het zeker mogelijk zijn om onze positie in de rangschikking nog te verbeteren. Er zijn nog 21 punten te verdienen, als we er daar 15 van nemen, moeten we toch dichtbij of zelfs in de top vier staan. Het is nu dat we onze kansen moeten grijpen”.

Dat klinkt nog steeds ambitieus, die 4de plek. “Ja, dat is het ook. We roepen al vanaf speeldag één dat we op die top vier mikken. Wel, die 4de plaats blijft ook nu onze betrachting. We krijgen ook nog Charleroi en Knokke over de vloer, twee ploegen die net voor ons staan in de rangschikking. Als we die ploegen zonder punten naar huis kunnen sturen, zit een mooie eindrangschikking er zeker nog in.”

Heist speelde een beetje een wisselvallig seizoen. “Ja, te veel punten onnodig te grabbel gegooid. We hadden al lang van die zevende plek weg kunnen zijn. Maar het is nu niet het geval. Ik denk dat we nu, naar het einde van de competitie toe, nog de juiste weg zijn ingeslagen. Als we die lijn doortrekken, zit er misschien nog een voor velen onverhoopt eindresultaat in.”

