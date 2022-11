Nicolas Nys wint met Tienen tegen Wilrijk: “Zege was broodnodig om aansluiting te krijgen met de middenmoot”

Met vierentwintig punten werd Nicolas Nys topschutter bij Tienen. Zijn analyse is helder. “Van bij de opworp trokken we het initiatief naar ons toe. In het eerste quarter konden we meteen tien punten uitlopen (26-16, red.). Onze shots vielen binnen en verdedigend stond alles op punt. In feite hadden we toen al de basis gelegd voor onze overwinning. Na de pauze kenden we immers geen verzwakkingen meer. In het derde quarter kon Red Vic nog even tot op negen punten terugkomen, maar de marge bleef steeds veilig. Deze zege was broodnodig om aansluiting te krijgen met de middenmoot. Onze start was eerder zwak. Vorig seizoen beleefden we hetzelfde scenario. Toen konden we ons herpakken. Daar rekenen we nu ook op. De winst tegen Wilrijk was pas de eerste dit seizoen voor eigen publiek. Gezien de rangschikking moest er tegen Red Vic ook gewoon worden. Onze tegenstander deelt samen met Limburg United de laatste plaats. Aan die laatste ploeg houden we trouwens nare herinneringen over. Vorige week heeft Limburg tegen ons slechts één seconde de leiding gehad. Het was wel de allerlaatste seconde!”