Nicolas Mombaerts (Sporting Hasselt): “Op zich niet ontevreden met gelijkspel op Belisia”

voetbal tweede nationale BDat spelers uit beide teams na afloop bleven napraten over de derby Belisia - Hasselt, hoeft niet te verwonderen. Nicolas Mombaerts (Sporting), één van die jongens met een verleden bij de thuisploeg, was er eentje van. Hij zag een voor de toeschouwers tegenvallende confrontatie toch iets anders.

“Je mag niet vergeten dat het toch behoorlijk warm was en dat veel jongens hierdoor de adem werden afgesneden. Bovendien, en dat heb je wel meer bij een eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, werd er toch behoorlijk intens gespeeld. Zijn we tevreden met een gelijkspel ? Achteraf bekeken is het een correcte uitslag”, aldus de centrumverdediger.

Mombaerts had het overigens wel bij het rechte eind: een puntendeling was terecht. Er was een wat tegenvallende eerste helft, waarbij Hasselt toch een poging van Maes op de dwarsligger liet noteren. Na de pauze was de spelkwaliteit van iets beter niveau.

“Gek veel kansen bleken er niet te zijn.”, stelt Mombaerts. “Vlak voor onze openingstreffer had Brants met zijn kopstoot toch ook een goede mogelijkheid, maar dat maakte hij dan even later goed.”

Net voordien werd Belisia een mogelijke strafschop onthouden in een fase waarbij Mombaerts betrokken was. “Ik weet het niet eigenlijk. Cauwenberg reageert bij die voorzet van Wagemans net iets sneller, waarbij ik in die fase leer en man raak. Is dat een strafschop ? Voor mij alleszins een twijfelgeval, maar dat was die fase aan de overkant ook. Daar krijgen we wel een elfmeter, waardoor we alsnog langszij komen. Maar nogmaals, achteraf bekeken, lijkt die puntendeling me correct. We hadden het echt wel moeilijk na die tweede thuistreffer, omdat Belisia daar de volle pressing ging spelen. Misschien hadden zij iets meer verhoopt, maar wij hebben toch getracht goed gesloten te spelen achterin en eruit te komen waar mogelijk.”

“Weet je, als je aan de competitie begint, wil je die eerste confrontatie toch naar je toe trekken. Dat is ons niet gelukt, maar verloren hebben we uiteindelijk ook niet. Laat ons hopen dat beide teams een goed seizoen maken, want ik gun het de jongens ban Belisia zeker. Maar liefst zonder veel punten te pakken tegen ons, hé”, neemt Mombaerts lachend afscheid.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B