Nicolas Mombaerts (Sporting Hasselt): “Ik verwacht een pittige thuisderby tegen Belisia Bilzen”

voetbal tweede nationale BSporting Hasselt leed een nipte nederlaag in Diegem, maar de boys van T1 Wim Hayen laden zich op voor de komst zaterdagavond van buur Belisia Bilzen. Rots in de branding Nicolas Mombaerts weet dat het altijd pittige derby’s zijn tegen de Zuid-Limburgers.

“Ik verwacht inderdaad een pittige derby tegen topteam Belisia Bilzen”, valt de beresterke centrale verdediger met de deur in huis. “Ik speelde in het verleden voor Spouwen-Mopertingen en ken dus hun trainer Jan Schoefs erg goed. Hij zal zijn team op scherp zetten. Belisia sprak voor het seizoen ook duidelijk hun ambities uit om te mikken op promotie naar eerste nationale. Het voetbal leeft enorm in Bilzen en die club is klaar voor een stap hogerop.”

Ambitieus Sporting Hasselt

“Of Sporting Hasselt ook klaar is om eventueel die stap hoger te zetten? De eerste periodetitel hebben we op zak. De licentie voor eerste nationale is aangevraagd en onze voorzitter Bart Casters en coach Wim Hayen zijn zeker ambitieus. Toch moeten we ook realistisch blijven. We hebben een smalle kern en draaien zeker een goed seizoen, maar voor eerste nationale moet deze kern toch nog versterkt worden. Vooral de eerste periode was indrukwekkend. Negen wedstrijden speelden we als een raket door de reeks.”

“In de tweede periode kwam er een terugval. Niet altijd op voetbalgebied, maar waar we de eerste periode regelmatig konden terugvallen op Dame Fortuna, viel dat tegen in de tweede periode. Er rest ons nog tijd genoeg om weer de puntjes op de i te zetten. We moeten tonen dat we dat eindrondeticket niet hebben gestolen. Te beginnen tegen Belisia. Als we die topwedstrijd kunnen winnen, ben ik overtuigd dat we opnieuw vertrokken zijn voor een mooie reeks.”

Toekomst

“Mijn ambities voor de nabije toekomst? In juni ben ik einde contract”, gaat de 29-jarige Truienaar voort. “Ik kijk voorlopig de kat uit de boom. Er waren nog geen gesprekken met sportief manager Eric Eurlings en voorzitter Bart Casters. Ik heb zeker nog ambities. Het zou fantastisch zijn om met deze mooie club de stap naar eerste nationale te kunnen zetten. Ik ben nog lang niet versleten en kan het niveau van een reeks hoger zeker aan.”

“Sporting Hasselt is een mooie club. Ik ben er graag en wil zeker blijven, maar we moeten natuurlijk op dezelfde golflengte zitten. Eerst focus op de komende derby. We staan op een knappe vierde plaats, maar hebben nood aan een overwinning. Er staat heel wat op het spel. Ik verwacht dan ook een duel op het scherp van de snee”, besluit de leraar LO en Personal Trainer bij NM Coaching.

