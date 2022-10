Nicolas Madsen gaat tegen Seraing op zoek naar vijfde zege op rij: “Dit Westerlo kan nog mooie dingen laten zien”

Hoe lang heeft men in Westerlo genoten van die historische overwinning? “We hebben twee dagen vrij gekregen”, lacht Nicolas Madsen. “Het was gewoonweg een héél mooie ervaring, meer kan ik er niet van zeggen. Alles verliep zo goed als perfect. We wisten dat we tegen een sterk team als Brugge fel zouden moeten verdedigen, maar we hebben onze momenten in de match gegrepen.”

En nu dus de switch naar Seraing? “Dat wordt inderdaad een totaal andere wedstrijd”, beseft Madsen. “We mogen zeker niet relaxen, omdat we nu in Brugge gaan winnen zijn. Dit duel is minstens even belangrijk. Tegen Brugge moesten wij achteruit, terwijl Seraing bij ons waarschijnlijk geen open kaart gaat komen spelen. Het zal nu dus aan ons zijn om het spel te maken en dat is een heel ander gegeven. We zullen klaar moeten zijn. Het zal vooral een kwestie zijn van de controle zo veel mogelijk te behouden en we zullen onze kansen ook nu weer zo goed mogelijk moeten zien te benutten. Tegen Eupen verloren we thuis nog met 0-1. Thuis tegen Zulte Waregem wonnen we wel met 2-0, maar ook dat was een moeilijke match. Daar hebben we onze lessen uit getrokken. We zullen vanaf de eerste minuut gefocust moeten zijn.”

Drukke agenda

Jullie spelen nu drie matchen op één week tijd, dus het wordt best wel druk. Met het oog op de trip naar Genk komende dinsdag zou een nieuwe driepunter tegen Seraing zeker nog eens welkom zijn. “Daar heeft de coach ook de nadruk op gelegd”, klinkt het. “We staan nu op de zevende plaats. Dat is niet slecht, maar er kan nog veel gebeuren. De komende weken gaan wellicht bepalen of we meer naar boven of naar beneden zullen moeten kijken. Alles is nog mogelijk, maar ik ben er zeker van dat we met dit team in staat zijn om nog mooie dingen te laten zien.”

Nicolas Madsen (22) groeide op in Denemarken en proefde met SC Herenveen al eens van de Nederlandse competitie. Hoe is jouw ervaring met de Jupiler Pro League tot nu toe? “Zowel in Denemarken als is Nederland ligt de nadruk niet zozeer op verdedigen, maar eerder op het technische aspect”, besluit de centrale middenvelder. “Hier in België is het eerder een combinatie van de twee. De intensiteit ligt vrij hoog, maar er wordt tegelijkertijd ook wel aandacht besteed aan het voetbal. Met Jonas De Roeck hebben we bovendien een coach die op de kleinste details let. Niet alles is perfect, maar het wordt allemaal wel stap voor stap aangepakt. Dat kan mijn ontwikkeling alleen maar ten goede komen.” Aftrap vrijdagavond om 20.45 uur in het Kuipje.

