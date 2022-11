Nicolas Madsen en KVC Westerlo zullen bij de les moeten zijn op Union: “Negentig minuten gefocust blijven”

voetbal jupiler pro leagueKVC Westerlo had zich vorig weekend thuis tegen STVV in een gunstige uitgangspositie kunnen brengen voor de lastige trip naar Union, maar het draaide even anders uit. Kunnen de Kemphanen zondag nog eens stunten in het Dudenpark? Met de WK-break in zicht zou het alvast welkom zijn.

“Die zevende plaats is nog altijd niet slecht”, meent Nicolas Madsen. “We hadden er inderdaad beter kunnen voorstaan, maar we hebben onze kans niet gegrepen. STVV was nauwelijks op onze helft geweest, maar bij de rust keken we tegen een 0-2-achterstand aan. We kwamen nog terug, maar dan viel dertig seconden later nog de 2-3. Dat is hoe frustrerend voetbal soms kan zijn. Ik had niet het gevoel dat we een slechte wedstrijd gespeeld hadden, dus we proberen toch vooral het positieve te onthouden.”

Opvallend: met 27 goals voor en 29 tegen is het doelsaldo negatief voor KVC Westerlo. “Dat is inderdaad niet zo goed”, beseft Madsen. “Al zitten er wel die vijf tegengoals in Mechelen en die zes in Genk tussen. En nu dus ook nog die drie domme tegentreffers thuis tegen STVV, dat klopt. Zij scoorden werkelijk uit het niets, maar goed. We hadden het niet mogen laten gebeuren. Daar moeten we nog verdere stappen in zetten.”

Scherper verdedigen

Zeker tegen een sterk offensief geheel als Union zal het zondag toch duidelijk wel iets scherper moeten? “We zullen gefocust moeten zijn”, beseft de Deense middenvelder. “Geen 45 of 60 minuten, maar wel tot helemaal op het einde. En we zullen het slimmer moeten aanpakken. Zoals in Brugge. We kennen de kwaliteiten van Union. Dat is inderdaad een heel sterk team. Zij hebben zondag nu wel nog een Europese match in de benen, maar daar mogen we geen rekening mee houden. In voetbal is alles mogelijk. Zeker in deze competitie. Je kunt een sterke prestatie neerzetten, maar toch verliezen. Of zelf een draak van een wedstrijd spelen en toch winnen. In Brugge gaf iedereen ons op voorhand al verloren, maar we wonnen er met 0-2. Ook nu hebben we weer niks te verliezen. We zijn niet bang, dus we gaan gewoon weer ons eigen spel spelen.”

