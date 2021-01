Nicolas Colanbeen: “De visie en warmte van LS Merendree beviel me”

Van voetballen is in de amateurreeksen voorlopig geen sprake. Voor veel clubs is de uitbouw van de spelerskern van volgend seizoen nu de prioriteit. LS Merendree haalde met Nicolas Colanbeen in ieder geval een ervaren verdediger in huis. Colanbeen geeft tekst en uitleg bij zijn keuze voor LS Merendree.

“Ik mocht de voorbije weken niet klagen over de interesse van andere ploegen. Zowel Deerlijk, VV Zomergem, Hansbeke en LS Merendree hadden interesse in mij en finaal koos ik voor de visie en warmte van die laatste ploeg. Trainer Peter Van Quaethem wilde mij er graag bij, voorzitter Yves Van Kerrebroeck heeft een zeer goede visie én ambitie en bovendien is ook de accommodatie van deze club een pluspunt.”

Niewe look

Met Colanbeen koos de club voor een ervaren verdediger die zowel centraal en als rechtsachter zijn mannetje kan staan. Colanbeen is een jeugdproduct van Assenede en in die ploeg maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. De voorbije jaren was hij bij VK Adegem en SK Bellem aan de slag. Colanbeen kijkt met tevredenheid terug op de episode in Bellem, maar vond dat het tijd was om andere lucht te snuiven. “Die nul op vijftien van de eerste weken van de competitie heeft er niet zo veel mee te maken. Wel het gegeven dat de ploeg toch een nieuwe ‘look’ zal krijgen. Met Jo De Meyer vertrekt er een trainer waar ik het heel goed mee kon vinden. Verder zetten Jef Pauwels en Arjen Vandenheulen een punt achter hun loopbaan en trekt Amaury Soinne naar FC Sleidinge.”

Ambitie

Colanbeen heeft ook het gevoel dat LS Merendree een rol van betekenis kan spelen in tweede provinciale en ook dat lag mee aan de basis van zijn keuze. “Ik ken de spelersgroep vrij goed en de ambitie om top zes te spelen is terecht. En in tweede provinciale voel ik mij ook wel het beste in mijn vel. Ik werk in het Brusselse en woon in Deerlijk en op dat niveau kan ik mijn werk als aankoper bij Delhaize het beste combineren met het voetbal. De voorbije jaren speelde ik bij Bellem zowel centraal achterin als op de rechterflank en vanuit dat oogpunt ben ik ook aangetrokken door Merendree.”