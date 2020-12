Nicolas Cleppe steeds zonder uitzicht op een wegteam: “Wellicht stap ik in het bouwbedrijf van mijn pa”

Zaterdag rijdt Cleppe de Scheldecross. Op de Antwerpse Linkeroever mag hij 25 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Daags nadien trekt hij naar de zesde manche van de Superprestige in Gavere, een klassieker die hij graag rijdt. Cleppe’s afscheidstournee gaat via Essen (22/12), Herentals (23/12), Heusden-Zolder (26/12) en Bredene (30/12). “Na Bredene zien we wel”, vertelt de kerel uit Wielsbeke. “Voor mij zijn de uitslagen nu niet meer zo belangrijk. Ik hoop dat ik een kans krijg bij een wegploeg, maar momenteel zijn er geen contacten. In oktober had ik contact met Circus-Wanty Gobert-Tormans en Bingoal-Wallonie Bruxelles, maar die sprongen af. Want geen plaats of te weinig budget. Dat Wanty naar de World Tour promoveert en enkele renners van CCC moest overnemen speelde in mijn nadeel. Dat nog heel wat renners uit de World Tour op zoek zijn naar een contract is ook nadelig.”