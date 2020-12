Nicolas Cleppe ontgoocheld in Sven Nys: “Had ik hem niet gebeld dan wist ik nu nog niet dat dit mijn laatste cross was”

De ontgoocheling leek Nicolas Cleppe in Bredene vooruit te branden. Want hij boekte in deze Ethias Cross zijn beste resultaat van het seizoen. De inwoner van Wielsbeke bolde als zevende over de streep, net geen twee minuten na laureaat Mathieu van der Poel. Cleppe was de volledige tweede koershelft met Tom Meeusen, Tim Merlier en Diether Sweeck in strijd om plaats vijf.

Geen haar op de tanden

Contractverlenging bij de Telenet Baloise Lions was niet mogelijk. Een overeenkomst vinden bij een ander team ook niet. Nochtans wou Cleppe zich omscholen tot wegrenner. “Op andere ploegen kan ik niet kwaad zijn, enkel teleurgesteld omdat niemand in mij gelooft”, ging Cleppe verder. “In mijn team ben ik zwaar ontgoocheld. Had ik zelf niet naar de ploegleiding gebeld, had ik op dit moment nog altijd niet geweten hoe het zat. Als je haar op je tanden hebt laat je mij naar de service-course komen voor een gesprek. Of zeggen ze het mij op een ploegtraining of in de camper op een cross. Ik zag Sven Nys twee keer in de week, maar hij zei nooit iets. Ik heb zelf moeten bellen om te weten hoe het zat. Mij kunnen ze niet wijsmaken dat de ploeg over te weinig middelen beschikt. De voorbije jaren zijn mannen als Daan Soete, Quinten Hermans, Corné Van Kessel en Tom Meeusen een voor een vertrokken. Soit, het is nu zo. Maandag breng ik mijn materiaal in orde en vervul ik enkele administratieve formaliteiten. Dinsdag ben ik bouwvakker in het voegbedrijf van mijn vader.”