Nico Verdonck start in Dubai aan stevig seizoen: “We staan zeker voor een uitdaging”

Leercurve voortzetten

“Zijn engagement en zijn progressie motiveren me steeds het maximum te geven. In 2021 zetten we zijn leercurve voort met een programma dat uithoudingswedstrijden combineert met sprintraces. Met de Aston Martin Vantage AMR GT4 van PROsport zullen we aan de start komen van de 24U van Dubai, de 12U van Spa en de 12U van Hockenheim, aangevuld met twee races in de GT Cup Open – in Spa en Monza – en een race in de Ultimate Cup in Le Mans. Een mooi programma dat nog uitgebreid kan worden met enkele andere wedstrijden. We staan zeker voor een uitdaging, want in de 24H Series van vorig seizoen, die ik samen met Rodrigue Gillion reed, veroverde ik de titels Overall GT kampioen en GT4-kampioen met de Aston Martin Vantage van team PROsport. Dubai is dus meteen van groot belang.”