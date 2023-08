Nico Van Uytsel is tevreden over Berchemse voorbereiding tot nu toe, maar… “Er moet nog wel wat ervaring bij”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Matte Smets (19) voor de trip van STVV naar Kortrijk: “Moeilijke­re match dan die tegen Standard”

De kop is eraf voor STVV. De Kanaries trekken zondagavond met een deugddoende 1-0-overwinning op zak richting het verre Kortrijk. Altijd een lastige verplaatsing in de Jupiler Pro League, maar het vertrouwen om opnieuw een goed resultaat neer te zetten is alvast aanwezig.