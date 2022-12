Nico Van Nerom (Diegem Sport): “Tevreden met punt tegen Tongeren, jammer dat Dieter Vanderelst opnieuw uitvalt”

Aan het einde van de voorbereiding bond de 35-jarige Vanderelst de voetbalschoenen terug aan toen Diegem Sport te kampen had met overvloedig blessureleed in het defensieve compartiment. Hij werkte zijn conditionele achterstand snel weg en stond begin oktober tegen Hades aan de aftrap. In de daaropvolgende wedstrijd thuis tegen RC Mechelen liep het mis. Hij liep een zware neusbreuk op. Dit weekend tegen Tongeren trad hij wederop en verving hij centraal achterin de geschorste Jannes Bautmans. “De wedstrijden die Dieter al voor ons speelde, was hij telkens een rots in de branding”, aldus coach Van Nerom. “Ook tegen Tongeren deed hij het prima, naast de jonge Yannis Beersaerts. Bij de 0-1-achterstand stuurden we Dieter mee naar voren om met zijn lengte ballen door te koppen. Dat deed hij ook zo’n ruim vijf minuten voor het einde. Hij kopte de bal in de loop van Daimy Deflem die de gelijkmaker binnentrapte. In het luchtduel kwam Dieter echter in aanraking met een bezoekende verdediger. Een verschrikkelijke klap. Dieter kon niet meer verder. Het zag er niet goed uit. Ik vrees voor een juk- of kaakbeenbreuk. Heel jammer voor Dieter”.

Over het resultaat was Van Nerom wel tevreden. “Iedereen heeft het over het voetballend vermogen van Belisia, maar ik vind Tongeren de best combinerende ploeg van de reeks. Zelfs als tegenstander kon ik genieten van wat de Limburgers op de mat brachten. We hadden een aantal afwezigen, maar daar wil ik het niet over hebben. Het team dat op het terrein stond en de jongens die op de bank zaten vormen één geheel. Tongeren verraste ons met zijn tactisch plan. In plaats van de gebruikelijke 3-5-2 pakten ze uit met een 4-3-3 waardoor wij ons plannetje al na 10 minuten in de vuilbak konden gooien. De bezoekers kwamen op voorsprong na een knappe trap, een poging waartegen ook Thibaut Courtois geen verhaal zou hebben gehad. Bij de rust waren de spelers ontgoocheld. Gezien onze resultaten van de voorbije weken verwachten ze blijkbaar steeds meer. Ik maakte hen duidelijk dat we tegen een sterk team als Tongeren niet zo slecht bezig waren en dat we moesten zorgen dat we in de wedstrijd bleven. Tongeren had meer balbezit, maar je weet dat je sowieso wel nog een kans krijgt en dat je die dan moet benutten. Dat is uiteindelijk ook uitgekomen.”

Volledig scherm Dieter Vanderelst ligt uitgeteld op de grond na een luchtduel. Er wordt gevreesd voor een ernstige blessure aan de kaak. © Foto Beckx/RV

Met slechts één nederlaag in negen wedstrijden is Diegem Sport bezig aan een mooie reeks. “We hebben deze groep de laatste jaren vaak verweten dat ze te weinig maturiteit heeft in moeilijkere wedstrijden. Dat blijkt eruit te zijn. We kunnen nu beter een match managen. In matchen zoals tegen Tongeren zouden we voordien te naïef op zoek zijn gegaan naar de gelijkmaker en dan het deksel op de neus hebben gekregen. Nu zijn we goed georganiseerd gebleven omdat we wisten dat er sowieso nog kansen zouden komen. “

Komende zaterdag trekt Diegem Sport naar Turnhout. De bezoekers zullen geen beroep doen op Jan De Bouw. De middenvelder kreeg wegens protest twee keer geel terwijl hij na zijn vervanging door Maxim Mauën op de bank zat. Een andere centrale middenvelder, Lucas Honshoven, kreeg zijn derde gele kaart en zal er ook niet bij zijn. In principe is Jordy De Koker na zijn hamstringblessure wel opnieuw inzetbaar.

Diegem Sport – Tongeren 1-1

Diegem: Michiels, Labiad, Vanderelst, Beersaerts, Honshoven, De Bouw (64’ Mauën), Struys, Denayer, Gody (77’ Cojocaru), Deflem, Sulejmani (60’ Egerickx).

Tongeren: Vandecaetsbeek, Quintiens, Vanderhoven, Voorjans (89’ Berben), Frenoy, Geurts, Cilt (83’ Buekers), Kuchinska, Stassen, Spailier, Jungschleger.

Doelpunten: 23’ Jungschleger (0-1), 84’ Deflem (1-1).

Geel: Geurts, Vanderelst, Spailier, Cilt en Honshoven.

Rood: 84’ De Bouw (2x geel).