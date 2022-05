Nico Van de Geuchte (FC Kleit): “Heel tevreden over onze affiche voor het internationaal U10-toernooi”

FC Kleit beleeft sportieve hoogdagen. Het fanionelftal kroonde zich op de slotdag van de competitie tot kampioen in tweede provinciale A, deze week ging het ook nog met de Hofman Cup aan de haal en komend weekend is er ook nog het internationaal U10-toernooi. Toernooileider Nico Van de Geuchte is heel tevreden dat heel wat internationale toppers naar FC Kleit afzakken.

“Eerst en vooral zijn we blij dat COVID dit jaar geen roet in het eten gooit. Vorig jaar hebben we lang getwijfeld of we al dat niet het toernooi zouden laten doorgaan, maar finaal beslisten we om het bij een tweede sabbatjaar op rij te houden. Dit jaar is de pandemie geen spelbreker mee en we zijn heel tevreden met de affiche. De Belgische ploegen komen maar al te graag naar Kleit en met Club Brugge, RSC Anderlecht, KAA Gent, RC Genk, KV Mechelen, STVV en Zulte Waregem komen er heel wat jonge topspelertjes naar het toernooi. In het verleden konden de voetbalfans hier genieten van aanstormende talentjes als Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren, William Balikwisha, Kilian Sardella en Gaetan Coucke om er maar enkele te noemen en ook Maldegemse jongens als Jellert Van Landschoot, Jannes Van Hecke en Thibaut De Smet waren hier natuurlijk aan het werk. Zelfs Remco Evenepoel trok ooit zijn voetbalschoenen aan in Kleit. Afgelopen weekend konden we als organisatie wat proefdraaien en werd het voortoernooi georganiseerd. Met ploegen als WSC Waalwijk, Westerlo, SK Deinze en Beerschot mochten we al genieten van jong voetbaltalent. WSC Waalwijk en Beerschot speelden de finale en daarin trokken de Ratten aan het langste eind.”

Manchester City

Maar in Kleit zijn ze natuurlijk fier dat ook wat internationale toppers naar de Hogebranddreef afzakten. Van de Geuchte is blij met de komst van Manchester City. “We hadden voor de veertiende editie graag uitgepakt met een echte topploeg en hadden contact met ploegen als Manchester City, Chelsea, FC Barcelona, Juventus en RB Leipzig. Lange tijd zag het er naar uit dat City de affiche ging toppen, maar zij haakten toch af. We namen verder contact met een aantal ploegen en bereikten een akkoord met Atletico Madrid. Enkele uren na dit akkoord bleek City toch weer geïnteresseerd. Wet van Murphy zeker? We hebben toen even overwogen om het toernooi uit te breiden, maar logistiek was dat nauwelijks haalbaar. De onduidelijkheid over de pandemie zorgde dat Atletico toch besloot om af te zien van deelname en dat zorgde ervoor dat we City toch in de armen konden sluiten. En de goede band met Atletico blijft intact, we sluiten niet uit dat ook zij ooit naar Kleit afzakken.”

Feyenoord

Maar het internationale deelnemersveld blijft natuurlijk niet beperkt tot City. Met Feyenoord, toch finalist in de Europa Conference League strikten we ook een Nederlandse topper en met Sparta Rotterdam hebben we een club die qua jeugdwerking hoog mag ingeschat worden. Van Franse zijde zakken Lille en Nantes naar Kleit af. Verder zijn ook het Duitse Borussia Mönchengladbach en het Deense BK Odense volgend weekend van partij. In totaal dus ploegen uit maar liefst zes landen. Wie de toekomstige toppers aan het werk wil zien, is in het weekend van 14 en 15 mei in Kleit op de juiste plaats. Op zaterdag zijn er wedstrijden van 13 uur 30 tot 18 uur en op zondag van 9 uur 30 tot 15 uur 30.”