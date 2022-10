Nico Lemaire en leider Cappellen overtuigen opnieuw met derbyzege bij City Pirates (0-3): “Complimenten voor de invallers”

“De voorbije jaren hadden we het altijd moeilijk in Merksem en we verwachtten nu niet anders”, vertelt Lemaire. “Zeker na hun zware nederlaag tegen Racing waren we op onze hoede voor revanche intenties. Maar uiteindelijk hielden de beide ploegen elkaar in evenwicht voor de pauze. De thuisploeg was een paar keer dreigend rond de zestien en wij kregen ook enkele kansjes, onder andere met een schot tegen de paal van mij. De 0-0 ruststand was dus wel logisch. Maar we kwamen heel gretig uit de kleedkamer en scoorden al vlug de 0-1. Daarop moesten zij komen, lieten ze wat meer ruimte en daarvan konden wij profiteren met loopacties in hun rug. Dan zijn we op ons sterkst en in die omstandigheden speelden we de wedstrijd volwassen uit.”

Eindelijk bepalend

Met Nico Lemaire in een bepalende rol. “Eindelijk zou ik zeggen’, lacht hij. “Ik speelde lange tijd in een defensievere rol, maar sinds vorig seizoen moet ik aanvallender denken. Dat was wennen en ondanks een aantal mogelijkheden lukte me het nog niet al te vaak om echt efficiënt te zijn. Zo herinnerde ik me nog dat ik vorig seizoen tegen City Pirates enkele kansen liet liggen en ik ben blij dat die ban nu gebroken is. Ook voor mijn statistieken dit seizoen is dit nu een goed begin. Hopelijk kan ik die lijn nu doortrekken.”

Invallers

“Net als de hele ploeg trouwens, want die leidersplaats geeft de groep vleugels. De sfeer is fantastisch, dat spreekt voor zich. Nu komt het er op aan om daar goed mee te blijven omgaan, want het blijft een nieuwe situatie natuurlijk. Maar als ik zie hoe onze invallers van de bank komen en zich vrijwel moeiteloos in de wedstrijd inpassen zonder dat we als collectief aan kwaliteit inboeten, onderstreept dat onze sterkte in de breedte. Nu is het dus aan ons om hier opnieuw een vervolg aan te breien tegen Turnhout. Die ploeg ken ik niet zo goed aangezien ze nieuw is in deze reeks, maar naar verluidt is het een jonge groep met veel loopvermogen. We zullen er dus niets cadeau krijgen.”

Interview

Nog een detail: Zoek Nico Lemaire niet op de winfie bij dit artikel. Terwijl de spelersgroep van Cappellen de overwinning vierde in de kleedkamer en de foto werd genomen, stond de middenvelder buiten een interview te geven. “Daar had ik in eerste instantie zelfs geen zin in, want ik wilde naar binnen om mee te vieren", lacht Lemaire. “Ik vroeg de groep nog om te wachten, maar dat was blijkbaar niet nodig. (lacht) Daar was ik dus wel wat boos om, maar goed, op de volgende zal ik wel staan. Hopelijk volgende week al na de match bij Turnhout.”