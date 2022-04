Nico Lansu helpt Sint-Lenaarts aan knappe 18 op 24: “We zijn eindelijk gered”

De Eesterploeg begon zaterdagavond heel scherp aan de partij. “Dat doen we de laatste weken wel vaker”, vertelt Lansu, die na amper acht minuten de score opende. “Al moet ik ook wel zeggen dat het nadien alle kanten uit kon. Betekom heeft bijvoorbeeld ook kansen gehad met een trap op de deklat en een bal die van de lijn werd gehaald, maar de details draaiden in ons voordeel uit.”

In linkerkolom

Sint-Lenaarts rondt zo de kaap van de 40 punten en klimt naar de achtste plaats in de stand. “Het is niet alleen heel lang geleden dat we nog eens in de linkerkolom gestaan hebben. Dankzij deze ontzettende belangrijke overwinning zijn we ook eindelijk gered. Met nog maar drie speeldagen te gaan tellen we bijvoorbeeld zes punten meer dan Witgoor, dat op een barrageplaats staat. Bovendien kunnen we nu bevrijd spelen volgende week tegen buur Zwarte Leeuw en hopelijk kunnen we op die manier het seizoen toch nog in schoonheid afsluiten.”

Door de afwezigheid van topschutter Bevers kreeg Lansu afgelopen weekend nog eens zijn kans van bij de aftrap. “Het was leuk om na een paar weken op de bank te hebben gezeten opnieuw te mogen starten. Al verwijt ik de coach totaal niks. Hij is baas en ondertussen probeer ik gewoon mijn steentje bij te dragen. Ik ben alleen blij dat we de laatste weken telkens opnieuw in hetzelfde systeem spelen, want dat rendeert duidelijk. Iedereen weet wat zijn taak is en zelfs als we dan wat jongens moeten missen zoals afgelopen weekend, kunnen we dat vrij eenvoudig opvangen.”

Nog op zoek naar nieuwe club

Lansu is aan zijn laatste weken bezig bij Sint-Lenaarts. “Ik ben volop op zoek naar een nieuwe club, maar zonder succes voorlopig. Als spits word je tenslotte afgerekend op doelpunten en met amper een vijftal treffers ben ik op dat vlak niet aan mijn beste seizoen bezig. Zeker niet als je weet dat ik doorgaans goed ben voor 10 à 15 goals per jaar. Daarom deed het enorm veel deugd om dit weekend nog eens een goaltje te kunnen meepikken. Anderzijds zijn er veel belangrijkere dingen in het leven dan voetbal. Daarom maak ik me ook niet al te druk over mijn toekomst. Ik zie wel wat er uit de bus komt.”

Meer lezen: voetbal in derde nationale B