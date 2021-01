Nico De Clercq (MSiks Blaasveld): “Ik vrees voor de continuïteit bij een aantal ploegen”

autosport Team Feyaerts op zoek naar teamgenoot voor kampioen Kenny Herremans: “Na een moeilijke start zijn we naar elkaar toege­groeid”

13:57 Sinds de start van de Ford Fiesta Sprint Cup in 2018 speelde de FordStore Feyaerts een voorname rol in de merkencup met de spectaculaire Ford Fiesta. In dat eerste jaar wonnen zij de eerste uitgave van het Ford Dealer Team Championship en in 2019 speelde Leuvenaar Bert Longin in de finale mee in de titelontknoping. Vorig jaar kwam een andere Leuvenaar, Kenny Herremans, kampioen in 2018, bij het team van de Ford-verdeler met vestigingen in Aarschot en Haacht. Hij pakte na een weliswaar ingekorte competitie zowel de algemene titel als een tweede kroon in het Ford Dealer Team Championship.