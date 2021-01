Nico Blondeel: “Ik koos voor de ambitie en het enthousiasme van FC Lembeke”

FC Lembeke blijft zich roeren op de transfermarkt. Het vulde opnieuw het boodschappenmandje met een speler van KVE Drongen en niet zo maar eentje. Centrale verdediger Nico Blondeel is de aanwinst van de speculoosploeg. Hij was de voorbije weken grof wild op de transfermarkt en koos finaal voor Lembeke.

“Enkele weken geleden kreeg ik in Drongen te horen dat ze de ploeg wilden verjongen en dat ze liever een punt zetten achter de samenwerking. Ik mocht niet mopperen qua belangstelling van andere ploegen. Ardooie klopte aan, maar ook ploegen als Latem, Bellem, Edeboys en Ursel. Ik was gecharmeerd door de interesse van elk van die ploegen, maar Lembeke sprong er toch wel uit. Qua ambitie, qua enthousiasme, qua visie. Maandag had ik een eerste gesprek, vrijdag een tweede en vandaag hapte ik toe.”

Prijzenpakker

Met Blondeel haalde Lembeke een prijzenpakker in huis. Met Wetteren en Oudenaarde promoveerde hij van derde naar twee klasse en ook met Sint-Eloois-Winkel, Zelzate en Drongen mocht hij een promotie vieren. Voegt de 35-jarige verdediger bij Lembeke een zesde promotie op zijn erelijst? “Het is wat vroeg om nu al voorspellingen te gaan doen, maar mijn ex-club SK Maldegem zal wel gebrand zijn op de titel en gaat vast als favoriet van start. Lembeke wil graag een woordje meespreken in de titelstrijd en lijkt me ook wel gewapend. Brent Coppens is een doelman waar ik al veel goeds van hoorde en ook van spelers als Preben Lippens en Mattice Dossche hoorde ik al veel goeds. De jongens die dit jaar de overstap van VV Zomergem maakten zijn stuk voor stuk goede voetballers. Ik heb dus wel het gevoel dat dit Lembeke een rol van betekenis kan spelen. Maar tegelijkertijd is promotie voor deze club niet meteen een must.”

Ervaring

Blondeel voegt vooral veel ervaring toe aan de spelerskern van FC Lembeke. Het afhaken van Daryl Rawidjan zorgde ervoor dat de club zo zijn best deed om Nico Blondeel in te lijven. Van uitbollen is geen sprake. “Ik ben altijd bijzonder ambitieus geweest en blijf dat nu ook. Ook tijdens deze voetbalarme periode houd ik mijn conditie op peil. Joggen, interval, maar ook op de mountainbike door het Vlaamse land trekken. Ik wil het ook in Lembeke goed doen. Ik speelde de voorbije jaren bij warme clubs als Zelzate en Drongen en voel die warmte ook wel bij Lembeke. Voorzitter Walter Meirhaeghe is heel enthousiast en ook bij Bart Lippens en Jurgen Driessens voelde ik dat ze me er graag bij wilden.”