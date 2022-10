Nico Binst trapt Merelbeke bij Jong Essevee naar eerste zege: “Het doet deugd dat een goal eindelijk rendeert”

In tweede amateur A weet Merelbeke weer wat winnen is. Het kwam op bezoek bij Zulte-Waregem B op achterstand via penalty, maar keerde toch met een 1-2-overwinning huiswaarts. “We waren goed begonnen en kregen de eerste kans”, aldus Nico Binst.

“Het zal toch niet waar zijn, dachten we toen we opnieuw die strafschop tegen kregen. Anders was de eerste helft wellicht gewoon op 0-0 geëindigd. Na die goal ging ik samen met Nicolas Van Buyten wat hoger druk zetten. De rest van onze ploeg ging daarin mee en we voelden dat Essevee ging twijfelen. Dat gaf ons het vertrouwen en de moed om er na de pauze vol voor te gaan.”

“We lagen niet onder in het spel en hadden toch niets meer te verliezen. We dachten niet aan een mogelijke 1 op 18, trokken de lijn van de eerste helft door en kregen rond het uur zelf een penalty. Twee minuten later scoorden we opnieuw en gaven we hen een mokerslag. Gelukkig hielden we stand en pakten we daarmee een deugddoende zege.”

Voer voor statistieken

Met zijn derde treffer van het seizoen werd Binst de matchwinnaar. “Dat zou ik niet zeggen. Het was een ploegprestatie, want tot dan vond ik mezelf niet top. Ik stond zelfs als eerste op het lijstje voor de strafschop, maar zat niet goed in de match. Nicolas wilde sowieso niet trappen omdat hij de fout had uitgelokt. Mikaele Falzone voelde zich wel goed, nam zijn verantwoordelijkheid en bracht ons op gelijke hoogte.”

“Het was na een mooie actie tijdens een sterke invalbeurt van Jordy Van Laere dat ik kon scoren. Het deed deugd dat het eindelijk rendeerde. Ik scoorde hiervoor al twee keer en gaf ook een paar assists, maar als je geen punten pakt, is dat vooral voer voor de statistieken. Nu levert het een overwinning op, wat goed is voor het vertrouwen.”

“Naar het klassement moeten we nog niet kijken. Ik ben in het verleden nog slechter aan de competitie begonnen dan 4 op 18 en zette toen een reeks neer van negen overwinningen op rij. In het voetbal kan het snel gaan.”

Jong Essevee - KFC Merelbeke 1-2

Jong Essevee: Beernaert, Hallaert, De Jaegere, Thiam, De Vriese (73’ Diongue), Biebuyck (83’ Bracke), Wulleman, Harinck, Cappelle, El Boutaibe (64’ Heyde), Demuynck

KFC Merelbeke: Maes, De Mey (64’ Van Laere), Rogiers, Van Buyten, Verheyden (82’ Verhelst), Lievens, Seynaeve, Falzone, Verkindere, Van Den Winckel (76’ Elaut), Binst

Doelpunten: 19’ Hallaert (1-0, strafschop), 64’ Falzone (1-1, strafschop), 67’ Binst (1-2)

Gele kaarten: Beernaert, Van Den Winckel, Falzone, Binst, Elaut, Thiam

