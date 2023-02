Nico Binst (Merelbeke) wil contractverlenging vieren met zege tegen Zulte-Waregem U23: “Kloof met ploegen onder ons vergroten”

Aan het rijtje blijvers voor 2023-2024 voegde KFC Merelbeke afgelopen week topschutter Nico Binst toe. De spits vond bij het team van Davy De Schryver opnieuw het voetbalgeluk terug, zowel op als naast het veld. “Met een zevende plaats staan we mooi in de subtop”, aldus Binst.

“Ook persoonlijk voel ik me goed bij Merelbeke. Er is echt geen enkele reden om te vertrekken. De gesprekken gingen vlot en we kwamen er vrij gemakkelijk uit. Ik kijk ernaar uit om er nog een jaartje bij te doen.”

Linkerkolom

Terwijl Merelbeke werk maakt van de kern voor volgend seizoen is 2023 sportief nog geen hoogvlieger. Na een vijf op vijftien ontvangt het zondag Essevee U23 op de Moerkensheide. “Door de voorbije weken wat minder punten te pakken zijn een aantal ploegen dichterbij gekomen. Als we niet te veel achterom willen kijken, moeten we dringend weer punten pakken en de kloof met de ploegen onder ons vergroten.”

“Jong Essevee is een rechtstreekse concurrent voor een plaats in de linkerkolom, maar ook zij pakten de laatste tijd niet zoveel punten. Met hun jonge geweld hebben ze veel goeie spelers die ons in de heenronde pijn deden. Wij hadden het erg moeilijk, maar pakten op maturiteit een 1-2-zege. Dat is toen voor ons een kantelmoment gebleken. Hopelijk kunnen we dat opnieuw doen.”

Hard werken voor organisatie

Ook individueel succes is de spits de jongste weken niet gegund. Binst scoorde in de heenronde acht keer en haalde daarmee een gemiddelde van één goal per twee duels. Sinds de winterstop staat de teller op nul. “Dat gebeurt wel eens als aanvaller. Er zijn in elk seizoen wel momenten waarop het minder draait. Vorige week was er een typisch voorbeeld van. Ik stond op de goeie plek om een rebound binnen te tikken, maar die werd afgekeurd.”

“Aan de overzijde krijgen we vooral weinig goals tegen. Enkel Lokeren en Jong Cercle slikten minder doelpunten. Dat komt omdat iedereen hard werkt voor de organisatie. We leggen veel meters af en zijn soms minder fris voor doel. Voor de winterstop konden we dat nog opvangen, nu iets minder. Als we zondag winnen, zonder doelpunt van mij, zal ik meer dan tevreden zijn.”

Transfernieuws

Mathieu D’Hoore komt over van Voorde-Appelterre. Alexander Elaut (Borsbeke) en Thibaut De Schryver (Stekene) verlaten de club.