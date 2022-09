Nico Binst maakt zondag competitiedebuut voor Merelbeke tegen Lokeren-Temse: “Druk ligt bij hen”

Nico Binst was afgelopen zomer een van de nieuwe gezichten op het oefenveld bij KFC Merelbeke. De dertigjarige spits met een verleden bij Antwerp en Eendracht Aalst maakte de overstap van eerstenationaler Royal Knokke FC. “Ik wil vooral aan mezelf bewijzen dat ik het nog kan”, aldus Binst. “Bij Knokke ontbrak het me vorig jaar aan speelminuten.”

Goed ontvangen

“Bij Merelbeke wil ik opnieuw voetballen en het spelplezier terugvinden. Het is duidelijk dat ik in een goede groep ben terechtgekomen. Iedere nieuwkomer zal beamen dat je hier goed wordt ontvangen. We hebben ons deze zomer al goed geamuseerd en de club heeft ook sportieve ambities waarin ik me kan vinden.”

“Na de zevende plaats van vorig seizoen wil iedereen nu op zijn minst opnieuw de linkerkolom. We begonnen heel goed aan de voorbereiding met een mooie zege tegen Erpe-Mere, maar vielen nadien wat stil. De 2-1-nederlaag bij Kalken schudde ons wakker en sindsdien gaat het in stijgende lijn.”

Gegroeid

Merelbeke sloot de voorbereiding af met een 5-3-overwinning tegen Voorde-Appelterre. De nieuwe spits scoorde één keer en gaf liefst drie assists. “Ik ben geen aanvaller die op doelpunten jaagt. Als je ze zoekt, dan vind je die meestal niet. In een normaal seizoen maak ik tien à vijftien goals. Voor mij is dat meer dan voldoende als het betekent dat we ook winnen in de matchen waarin ik niet scoor.”

“Die laatste wedstrijd bevestigde dat ik deze zomer groeide. Met vijf goals en ongeveer even veel assists ben ik tevreden over mijn voorbereiding. Zowel collectief als individueel zijn we klaar voor de competitiestart.”

Niets te verliezen

Merelbeke begint zondag op eigen veld aan het nieuwe seizoen met een derby tegen Lokeren-Temse. “Dat is een mooie opener”, vindt Binst. “Samen met Eendracht Aalst en misschien nog Sparta Petegem, is Lokeren een van de uitgesproken titelkandidaten, terwijl wij rustig op de linkerkolom mikken.”

“Wij hebben niets te verliezen en kijken uit naar hun komst met hun talrijke fans. Voor ploegen die willen meespelen voor de prijzen is een goede start belangrijk. De druk ligt bij hen.”

De Oost-Vlamingen versterkten zich nog met Milan De Mey (21). De verdedigende middenvelder en ex-jeugdinternational komt over van Waasland-Beveren.

Tweede amateur A: KFC Merelbeke - Lokeren-Temse: zondag 15u