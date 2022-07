Nicky Van Dyck nog eens aan de winst op het sterrentoernooi van TC Het Zeen Sterrebeek: “Fysiek sta ik nog altijd even scherp”

Vrouwenvoetbal

En toch trekt ze dus nog maar eens aan het langste eind in dames 1, al was Van Dyck ook wel het topreekshoofd in Sterrebeek. “Het is natuurlijk maar één ster en de concurrentie van andere en hoger gedoteerde toernooien is nu eenmaal groot. Het was denk ik al een paar jaartjes geleden dat ik als eerste geplaatst was op een hoofdtabel. Bizar is wel dat ik bij de nieuwe zomerklassementen met 100 punten ineens vijf eenheden minder tel dan tijdens de winter. En dat terwijl ik de voorbije maanden bijna alle matchen won die ik gespeeld heb. Alleen op de Indoorkampioenschappen verloor ik nipt in drie sets tegen de latere finaliste Emily Casteleyn.”