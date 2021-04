Nicky Hayen loodst Waasland-Beveren naar barrages: “Ze speelden met een groot hart, sommigen vielen er letterlijk bij neer”

Voetbal 1AWaasland-Beveren lijkt opnieuw op weg om - tegen de verwachtingen in - toch in 1A te blijven. De Waaslanders hielden hun kansen gaaf door met 1-2 te winnen op bezoek bij OHL terwijl Moeskroen verloor bij Club Brugge. De zeventiende plaats zorgt ervoor dat barrages tegen Seraing uit 1B beslissend worden. Achteraf was de ontlading enorm bij het team van Nicky Hayen.

“De opluchting was vooral groot, ontlading moet beperkt zijn”, aldus Hayen achteraf. “We hebben er nu een verlengstuk aan kunnen breien. Dit geeft ons twee extra matchen om het behoud te verzekeren. We gaan nu heel gefocust naar die wedstrijd toeleven. We hebben twee weken de tijd om Seraing optimaal voor te bereiden. Ook om de spelers de nodige fysieke én mentale rust te gunnen. We willen hetzelfde brengen als de laatste weken.”

Het werd een thriller van jewelste aan Den Dreef, waar Waasland-Beveren met een gelukje op voorsprong kwam. “Leuven was goed begonnen en we kropen na vijf minuten door het oog van de naald met die knal op de lat. Dat we daar ontsnapten, heeft ons vertrouwen gegeven. Het was een extra boost om die match toch door te komen. We hadden het heel die eerste periode moeilijk met de meerderheidssituatie van Leuven op onze linkerkant. Bij de eerste de beste tegenprik konden we gelukkig scoren en zo gingen we gevleid met 0-1 de rust in.”

Mentale tik

Daarna leek het opnieuw fout te gaan. “Net als tegen KV Kortrijk ging eerste bal na de rust binnen. Dat was een mentale tik. Indien we de 2-1 zouden slikken op die kopbal van Henry, was het over en out. Uiteindelijk haalden we het en wil ik alle lof aan de spelersgroep geven. Het was een gevleide zege in een wedstrijd vol spanning, maar iedereen speelde met een groot hart. Sommigen zijn er letterlijk bij neergevallen.” Zo ook matchwinnaar Louis Verstraete. “Louis is enorm belangrijk voor ons. Vandaag speelde hij een rij lager dan anders, maar als hij twee keer scoort mag hij daar altijd staan wat mij betreft. Ik denk dat veel coaches een speler zoals Louis in hun team willen. Maar dit hebben we vooral met het team gedaan, iedereen verdient een pluim.”

