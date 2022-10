Nicky Evrard en OH Leuven Women zitten aan zeven zeges én clean sheets op een rij: “Wij willen deze reeks zo lang mogelijk voortzetten”

Dat het goed gaat met OH Leuven Women is duidelijk. De Leuvenaren staan na zeven wedstrijden helemaal bovenaan het klassement. Het perfecte rapport: 21 op 21, 7 clean sheets en 32 gemaakte doelpunten.

“Die zeven clean sheets geven sowieso een goed gevoel”, reageert doelvrouw Nicky Evrard voor de camera van Eleven Sports. “Ik ben er super blij mee, maar ik niet alleen de verdediging ook. We zijn er echt op aan het hameren dat we geen tegengoals willen hebben. De meeste clubs willen dat doen. Wij willen deze reeks zo lang mogelijk voortzetten.”

Afgelopen zaterdag tegen Zulte Waregem (4-0-overwinning) opende OH Leuven Women al snel de score. “Het was de bedoeling om snel te scoren, wat het altijd makkelijker maakt tegen stugge tegenstanders. Tegen Zulte Waregem lukte dat makkelijker, tegen Charleroi hadden we het daar iets moeilijker mee en dan zag je dat we moeilijker in de wedstrijd geraakten.”

Tot dusver volgt enkel Anderlecht in het spoor. “Of die wedstrijd (18 november) al in mijn agenda staat? Sowieso, maar we hebben eerst dinsdag nog de bekerwedstrijd (tegen Genk B) en de competitiewedstrijd tegen Club YLA komt er zaterdag nog aan. We mogen dus nog niet te snel naar die wedstrijd tegen Anderlecht kijken”, besluit Evrard.

Statistieken

“Wij wilden als staff nog zien hoe de groep naar dat belangrijke vierluik toeleeft”, stelt coach Jimmy Coenraerts op OHLeuven.com. “Ze hebben bewezen dat ze dat op een positieve manier doen en dat ze het echt wel zien zitten. De bekerwedstrijd van dinsdag tegen Genk B komt er heel snel aan. Een opportuniteit om nog wat ritme te geven.”

“Zaterdag volgt de competitiewedstrijd tegen Club YLA. Zij hebben zaterdag toch ook heel veel vertrouwen kunnen tanken tegen Aalst (1-7). Dat wordt een interessante wedstrijd. We bekijken het week per week. Het is vooral kijken naar hoe we reageren op het eerste doelpunt dat we zullen slikken. We hebben daar deze week ook heel veel over gesproken: wat, wie en hoe gaan we daarop reageren.”

“Of ik hard bezig met dat perfect rapport? Dat heeft twee kanten. Het is een perfecte motivatie voor de verdedigers en de keeper. Je kan daar ook uitdagingen aanhangen. Anderzijds ben ik daar ook heel nuchter in. Vorig jaar verloren we maar driemaal op een heel seizoen en dat was al voldoende om de titel mis te lopen. Hoe goed de statistieken ook zijn, ze zeggen niet alles”, besluit Coenraets op de clubsite.