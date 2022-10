Nicky Degrendele probeert zondag op WK keirin weer norm voor contract bij Sport Vlaanderen te halen

Zondag, op de slotdag van het WK-piste in Parijs, zijn de ogen niet uitsluitend gericht op Fabio Van den Bossche-Lindsay De Vylder (ploegkoers), Lotte Kopecky (puntenrit) en Jules Hesters (afvalling). Nicky Degrendele doet in de keirin een gooi naar een medaille.

Het is intussen al vier jaar geleden dat Degrendele zichzelf en de pistewereld verbaasde met de wereldtitel keirin. In Apeldoorn mocht ze tot ieders verbazing de regenboogtrui aantrekken. Iedere Belgische pisteliefhebber dacht ‘voor Tokio hebben we een extra kanshebber op een olympische medaille’. Het liep anders. Degrendele raakte niet eens gekwalificeerd voor de Spelen. Zonde! In de zomer van 2024 moet ze er in Parijs wel bij zijn. Zondag moet ze in de Franse hoofdstad proberen om de top acht te halen. Want dan haalt ze weer de norm om door Sport Vlaanderen te worden ondersteund.

“Mijn vierde plaats op het Europees kampioenschap in München volstond net niet”, zuchtte Degrendele voor de afreis naar de Lichtstad. “Op een EK moet je top drie halen om opnieuw een contract bij Sport Vlaanderen te verdienen. Op een WK is dat top acht. Dat EK afgelopen zomer was goed. Ik kwam hooguit enkele millimeter tekort om brons te pakken. Dat was een beetje zuur.”

Tiende op UCI-ranking

In München werd de 26-jarige gewezen wereldkampioene voorafgegaan door de Duitse Lea Sophie Friedrich, de Poolse Urszula Los en de Oekraïense Olena Starikova. De Française Mathilde Gros, vrijdag wereldkampioene sprint geworden, en de Britse Sophie Capewell werden vijfde en zesde. Friedrich voert de UCI-ranking aan voor de Japanse Mina Sato, de Canadese Kelsey Mitchell, de Colombiaanse Martha Bayona Pineda en Mathilde Gros. Degrendele klom op die wereldranglijst weer op tot rang tien. Onder meer dankzij de 450 UCI-punten van het EK. Haar resultaten gaan in stijgende lijn.

“Ik heb een goed gevoel bij Tim Carswell als sprintcoach”, benadrukte Degrendele. “Je merkt aan alles dat die man bijzonder veel ervaring heeft. Voor mij was het EK goed, daarna ging het wat minder, nu gaat het weer in stijgende lijn. Enkel een verkoudheid speelde me tijdens de laatste week van de voorbereiding in Gent parten.”