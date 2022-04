Nicky Degrendele derde in keirin: “Prestatie in de finale neem ik mee naar Nations Cup in Glasgow”

In het keirintoernooi van de International Belgian Track Meeting in Gent mocht Nicky Degrendele (25) het podium op. In de finale moest ze enkel de Française Mathilde Gros en de Nederlandse Laurine Van Riessen laten voorgaan.

Degrendele sloot een lange trainingsperiode af met de jaarlijkse internationale pistemeeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merck in Gent. Een meeting op hoog niveau met deelnemers uit alle windstreken. Bijna probleemloos overleefde de gewezen wereldkampioene keirin de kwalificatie en ook in de halve finale leek ze geen probleem te kennen om door te stoten.

“Toch waren die eerste twee wedstrijden lastig”, verraste Degrendele bij haar toernooi-analyse. “Het is vooral er opnieuw in komen. Vrijdag kreeg ik al die kans in het sprinttoernooi. Mijn tweehonderd meter was niet super, toch reed ik mijn beste tijd ooit op deze baan. Niettemin voelde het niet zo goed. Ook in de kwalificatie en de halve finale van het keirintoernooi was ik niet zelfzeker genoeg. Ik wou mezelf testen hoe ver ik kon gaan, hoe diep ik kon, maar ik ging te vroeg. Trainingsarbeid deed ik genoeg, competitieritme kom ik tekort.”

Finale met leuke finish

Door de pandemie en het missen van de Olympische Spelen kon Degrendele de voorbije twee jaar niet veel competitie betwisten. Sedert enkele maanden wordt ze van nabij opgevolgd door Tim Carswell, de Nieuw-Zeelander die door Belgian Cycling werd aangesteld als pistecoach. Die samenwerking lijkt goed te lopen. Carswell laat zich vooral in met de sprinters en de kandidaten voor de ploegenachtervolging. Een eerste resultaat zou volgend weekeinde tijdens de Nations Cup in Glasgow te zien moeten zijn.

“Ik trek zonder verwachtingen naar Glasgow”, beweerde Degrendele. “Ik ga gewoon proberen genieten van die grote competitie. Al is genieten niet helemaal het juiste woord. Ik heb een bepaalde knop afgezet. Alles komt wat moet komen, zo bekijk ik het voortaan. In tegenstelling tot de eerste twee wedstrijden ben ik over de finale van dit toernooi wel tevreden. Het was een leuke finish met drie naast elkaar. Neen, mijn jump zette ik niet te laat in, op dat ogenblik kon ik niet beter. Deze laatste rit neem ik mee naar Glasgow.”