Nicky Cocquyt met dertien junioren naar The Next Generation in Apeldoorn: “Hoger niveau dan het EK”

BaanwielrennenMet een uitgebreide selectie neemt pistecoach Nicky Cocquyt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 januari deel aan The Next Generation, een junioreninterland in Apeldoorn. Tien tot vijftien landen worden op de Omnisportbaan verwacht.

Hélène Hesters, Luca Vierstraete, Britt Huybrechts en Laerke Expeels zullen, op de ploegenachtervolging na, een aantal disciplines afwerken. Milan Van den Haute, Tom Crabbe, Nolan Huysmans, Nicolas Aernouts, Mathijs Van Strijthem, Jarne Van Dyck, Jens De Keersmaeker, Louis Weyts en Tjörven Mertens worden bij de jongens ingezet. Afgelopen maandag mochten zowel Hélène Hesters als Milan Van den Haute even proeven van de BK’s bij de elite. Hesters veroverde zilver in de puntenkoers en brons in de individuele achtervolging. Van den Haute pakte zilver in de achtervolging en strandde met 4’23”946 op amper twee tienden van een seconde van de elitetitel. Over vier km reed Thibaut Bernard, de nieuwe nationale kampioen, 4’23”773.

Vierde op EK

“Van zowel Thibaut als Milan mooie chrono’s”, bevestigt pistecoach Cocquyt. “Thibaut zou uitkomen tegen recordhouder Noah Vandenbranden, maar hij ontbrak. Wellicht viel daardoor een stukje van zijn motivatie weg. Neemt niet weg dat ook hij een schone tijd reed. Niet in superomstandigheden, want in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx was het maandag niet zo warm en had de luchtdruk wat lager kunnen zijn. Jawel, op internationale kampioenschappen mogen we van Milan dit seizoen iets verwachten. Hij werd vorig jaar op het EK al vierde in de individuele achtervolging en lukte in de reeksen de derde tijd. En Hélène Hesters mag in staat geacht worden om het Belgisch achtervolgingsrecord van Marith Vanhove scherper te zetten.”

Teamsprint

De belangrijkste baanafspraken voor junioren dit jaar zijn de Europese kampioenschappen in het Portugese Anadia (11-16/7) en de wereldkampioenschappen in het Colombiaanse Cali (23-27/8). De interland in Apeldoorn dit weekeinde geeft Nicky Cocquyt, die geassisteerd wordt door Kieran De Fauw, indicaties over het niveau van de Belgische junioren. “De Belgische kampioenschappen waren goed, maar op de Next Generation zal het niveau heel hoog zijn”, verwacht Cocquyt. “Hoger dan een EK. Op een EK of een WK staat per land de beste pion aan de start. In Apeldoorn zullen bijvoorbeeld drie sterke Britten of drie sterke Nederlanders per discipline deelnemen. Om iedereen zo veel mogelijk competitie te laten betwisten zijn er bij de jongens drie puntenkoersen en bij de meisjes twee. We gaan ook meedoen aan de teamsprint.”

