Nick Verboven en Zwarte Leeuw beginnen prima aan 2023: “Deze 4-0-zege zorgt voor enorme vertrouwensboost”

De match tegen Wijgmaal werd vlak voor Nieuwjaar pas in extremis afgelast. “De omstandigheden waren toen misschien niet ideaal, maar het waren toch vooral de bezoekers die niet wilden spelen”, vertelt Verboven. “Zo hebben ze er bij Wijgmaal bijvoorbeeld alles aan gedaan om de scheidsrechter te overtuigen van een afgelasting en dat waren we nog niet vergeten. Daardoor waren we er, nog meer dan anders, op gebrand om de drie punten thuis te houden.”

Gescoord op ideale momenten

Zwarte Leeuw, dat voor de allereerste keer dit seizoen de nul hield, deed dat op een bijzonder overtuigende manier. “Op de eerste tien minuten van de tweede helft na hebben we de match altijd onder controle gehad. Bovendien scoorden we op de ideale momenten. Zo vielen onze eerste twee treffers allebei vlak voor de pauze, waardoor Wijgmaal een dubbele mentale tik te verwerken kreeg tijdens de rust.”

Het was Verboven die de ban brak voor de Leeuwen. “Terwijl ik de afgelopen jaren nauwelijks tot scoren kwam, was het nu toch al mijn vierde treffer van het seizoen. Enerzijds is dat leuk voor mij persoonlijk, maar anderzijds is dat niet zo’n goed teken voor de ploeg als je weet dat we voor dit weekend amper 19 keer de weg naar doel hadden gevonden.”

Lijn van goede decembermaand doorgetrokken

Zwarte Leeuw staat dankzij een knappe zeven op negen niet langer alleen laatst. “Ik ben heel blij dat we de lijn van onze goede decembermaand hebben kunnen doortrekken. Dat geeft enorm veel vertrouwen voor wat ons nog te wachten staat. Al is de weg naar het behoud nog lang natuurlijk. Daarom bekijken we het ook gewoon van week tot week, maar één ding is zeker: we geven niet op. En al zeker niet na de enorme boost die we dit weekend gekregen hebben. We gaan er echt alles aan doen om erin te blijven.”

Zwarte Leeuw: Ceusters, Neefs, Meyvis, Defossez, Simons, Verboven (90’ Van Looveren), Lambrechts, Van De Vel, Faria Da Silva (86’ Van Gog), Jochems (76’ Dupont), Van De Vreede.

Wijgmaal: Amenga Liongo, Dupont, Van Der Auwera (76’ Ceusters), Vandervondelen, Miri, Ruelle, Mertens, Dewaet, Frérotte, Matuasilua Dinayaku, Zulu Kilo (76’ Lemmens).

Doelpunten: 40’ Verboven (1-0), 44’ Faria Da Silva (2-0), 87’ Defossez (3-0), 90’ Van De Vreede (4-0).

Geel: Frérotte, Van De Vreede.

Rood: 83’ Vandervondelen (tweemaal geel).

