Nick Verboven en Zwarte Leeuw azen op revanche tegen Turnhout: “We spelen een pak volwassener dan voor Nieuwjaar”

Verboven is die pijnlijke 3-2-nederlaag duidelijk nog niet vergeten. “Als je bij de rust 0-2 voorstaat, mag je dat nooit meer afgeven”, weet de verdedigende middenvelder. “Zelfs niet als je overklast wordt zoals in de tweede helft toen. Turnhout was na rust bijvoorbeeld outstanding, maar wij waren ook gewoon niet scherp genoeg. Bovendien zijn we veel te ver ingezakt, terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig was.”

Niet bezig met klassement

Als Zwarte Leeuw dit weekend wint, naderen Verboven en co. tot op één punt van Turnhout, dat vijfde staat. “Ik ben eerlijk gezegd niet echt bezig met het klassement. Als we bijvoorbeeld verliezen, kan het evengoed zijn dat we in één keer naar plaats tien zakken omdat alles zo dicht bij elkaar zit. Er is dus nog niets beslist en daarom bekijk ik het ook gewoon van match tot match. Al ben ik er wel van overtuigd dat we niet in de problemen zullen komen als we ons niveau blijven halen.”

De Leeuwen verloren amper één van hun laatste zeven matchen. “En dat was dan nog onverdiend tegen leider Racing Mechelen. Al moet ik ook wel toegeven dat het vorig weekend in Beringen (1-1-gelijkspel, red.) net iets minder was, maar zelfs dan nog pakten we een punt en dat is het grote verschil met voor Nieuwjaar. Het draait in de terugronde bijvoorbeeld niet alleen een stuk beter. We spelen ook een pak volwassener, waardoor de resultaten automatisch volgen en die bleven in de heenronde nog wel eens uit.”

Niet het moment om stap hogerop te zetten

Verboven blijft ook volgend seizoen op post bij Zwarte Leeuw. “Ik heb wel de ambitie om een stap hogerop te zetten, maar daar was het nu niet de moment voor. Ik ben dit seizoen bijvoorbeeld lange tijd geblesseerd geweest. Bovendien voel ik me hier na drie seizoenen ook nog altijd prima. De groep hangt heel goed aan elkaar, waardoor de eventuele stap naar tweede nationale nog even zal moeten wachten.”

