Nick Van Der Westerlaken ontvangt met VC Wilrijk buur en ex-club Hoboken: “Het zou heel jammer zijn om uitgerekend dit weekend onze eerste nederlaag van het seizoen te lijden”

Van Der Westerlaken kijkt duidelijk uit naar de confrontatie met zijn ex-ploeg. “Ik heb vorig seizoen al wel tegen hen gespeeld, maar dat was op halve kracht”, herinnert hij zich. “Ik was toen eigenlijk geblesseerd, maar ik wou toch per se spelen. Nu ben ik gelukkig wel helemaal fit, waardoor ik er enorm veel zin in heb. Hun coach (Tom Adriaenssens, red.) en Jeremy Aters ken ik bijvoorbeeld al heel lang en ook met het overgrote deel van de huidige groep heb ik nog samengespeeld. Bovendien is het ook gewoon een derby en die rivaliteit leeft wel bij beide clubs. We gaan er dus alles aan doen om niet uitgerekend tegen Hoboken onze eerste nederlaag van het seizoen te leiden, want dat zou bijzonder jammer zijn.”

Volwassen voetbal

Leider Wilrijk is ondertussen prima aan het seizoen begonnen met een zeven op negen. “We hadden er al een heel goede voorbereiding opzitten en die lijn hebben we eigenlijk gewoon doorgetrokken in de competitie voorlopig. Terwijl we vorig jaar bijvoorbeeld wel eens te snel in paniek durfden te geraken, spelen we nu heel volwassen voetbal. Als we dus gewoon ons dingen blijven doen en iedereen voert zijn taken uit, kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken en zouden we wel eens een heel mooie campagne tegemoet kunnen gaan.”

Loopbaan van twintig jaar

Voor Van Der Westerlaken wordt het waarschijnlijk het laatste jaar uit zijn carrière. “Na dit seizoen heb ik er een loopbaan van twintig jaar opzitten. Bovendien is de cirkel rond voor mij. Ik heb bijvoorbeeld mijn debuut in een eerste ploeg gemaakt bij het toenmalige KFCO Wilrijk onder Urbain Spaenhoven. Dat is trouwens ook de reden waarom ik teruggekomen ben. Niet dat ik slecht zat bij Hoboken. Verre van zelfs, maar Wilrijk voelt een beetje als thuiskomen voor mij.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen