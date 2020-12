Nick Steyaert (KZ Dentergem): “Huiswerk zo goed als af voor volgend seizoen”

Bij de Dentergemse Zonnekloppers is Ingelmunsternaar Nick Steyaert aan zijn tweede seizoen als T1 begonnen. “Vorig seizoen nam ik in oktober over van Davy Vangheluwe”, legt Steyaert, die als zelfstandige door het leven gaat, kort uit. “We stonden toen in de kelderverdieping van het klassement, maar bij het vroegtijdig stopzetten van de competitie waren we toch al opgeklommen naar een vierde plaats. We maakten nog volop kans op deelname aan de eindronde, maar uiteindelijk dwarsboomde de pandemie onze mooie plannen.”

Goede start genomen

“Dit seizoen probeerden we met volle moed opnieuw van start te gaan en we misten onze start niet”, gaat Steyaert vlotjes en enthousiast verder. “We kwamen prima uit de startblokken en enkel onze laatste twee partijen waren van iets mindere makelij. Toch staan we nu op een gedeelde derde plaats en zitten we nog volop op schema om ook dit seizoen voor de prijzen mee te dingen. Ons bestuur is vrij ambitieus en derde provinciale is en blijft toch het objectief. De voorbije jaren speelde Dentergem vaak de eindronde, maar werd het telkens net niet. Vorig seizoen werd ons helaas die kans ontnomen zodat we nu toch opnieuw hoog mikken. Uiteraard blijft de hamvraag hoe de competitie verder zal verlopen. Er is nog steeds geen duidelijkheid en dat knaagt toch bij iedereen die betrokken is bij het provinciaal voetbal. Ikzelf vind dat voetbal op ons niveau enkel leuk en interessant is als zowel de kleedkamers als de kantines open kunnen. Uiteraard zouden we het liefst zo snel mogelijk herstarten, maar dan onder aanvaardbare en vooral veilige voorwaarden.”