Nick Spaenhoven (Racing Mechelen): “Rood was kantelmoment in partij tegen Turnhout”

Voetbal tweede nationale BSpektakel in het Oscar Vankesbeeckstadion. Racing Mechelen kwam voor de rust op voorsprong via Weuts en verdubbelde die score na de pauze langs Carrez, maar rond het uur kantelde de wedstrijd. Na een duwfout van Spaenhoven en diens uitsluiting milderde Wils vanop de stip en enkele minuten later kopte Jef Coeckelbergs de gelijkmaker tegen de netten. Nadat ook Jacobs van Turnhout vroegtijdig mocht gaan douchen, kreeg Hmouda in de slotseconden nog dé kans om Racing naar de zege te schieten, maar hij joeg zijn penalty over doel, 2-2 was de eindstand.

“Die rode kaart voor mij was het kantelpunt”, beseft ook Nick Spaenhoven. “Daar heeft de scheidsrechter mee het wedstrijdverloop bepaald, want ik vond het een onterechte uitsluiting. Ik zette mijn lichaam en viel in die draaibeweging op de grond waardoor ook de speler van Turnhout tegen de grond ging. Ik vond het in de eerste plaats al geen fout en dus ook geen penalty, maar als hij dan toch floot, was geel meer dan voldoende geweest. Nu werd het 2-1 en dan weet je dat je de ploeg met een man minder zwaar onder druk zal komen.”

Verantwoordelijkheid

“De gelijkmaker heb ik niet eens gezien, want ik stond onder de douche. Maar wat ik wel nog zag is dat we goed stand hielden met tien man. Toen ook Turnhout rood kreeg, dacht ik dat we er nog over zouden gaan en daar kregen we ook de kans toe, maar jammer genoeg konden we die penalty niet verzilveren. Alle respect voor Sabri (Hmouda red.) dat hij op dat moment zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Ontgoocheling

“Zo pakken we 7 op 9 en dat is geen slecht resultaat, maar we zijn toch ontgoocheld omdat er een perfect rapport in zat. In de eerste helft waren we baas en speelden we zoals Racing hoort te spelen. We voetbalden goed, gaven bijna niets weg en klommen verdiend op 1-0. Aan de rust wisten we dat Turnhout fel uit de kleedkamer zou komen en we moesten ook effectief alle zeilen bijzetten, maar dan scoorden we op een goed moment die 2-0. Daarmee gaven we onszelf wat ademruimte om de wedstrijd uit te controleren, maar enkele minuten later was er dan die strafschopfase.”

“Dit is jammer, maar tegelijkertijd is er voldoende om op verder te bouwen. In de eerste helft speelden we goed en in de tweede toonden we veel karakter. Dat we in Lebbeke spelen om aansluiting te houden met de top van het klassement? Daar zijn we eigenlijk niet mee bezig. In deze reeks maakt het niet uit waar je staat in de rangschikking, want iedereen is aan elkaar gewaagd. Wij moeten vooral zelf op ons elan doorgaan. Ikzelf hoop dat de uitsluiting volstaat als strafmaat en ik geen extra schorsing krijg opgelegd.”

RC Mechelen: Goossens, De Paepe, Robert (60' Guldix), Hmouda, Weuts, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse, Carrez, Akarom, Mrani.

Turnhout: Broeckx, Verwerft, Wils, Coeckelbergs L. (72' Kreekels), Hermans, Coeckelbergs J. (84' Versmissen), Proost, Verwaest, Tourki, Emmen (78' Coeckelbergs R.), Jacobs.

Doelpunten: 28' Weuts (1-0), Carrez (2-0), 58' Wils (2-1, pen.), 66' Coeckelbergs J. (2-2).

Geel: Hermans, Mrani.

Rood: 57' Spaenhoven (R), 84' Jacobs (T, 2x geel).

