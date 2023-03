Nick Spaenhoven en Racing Mechelen ontvangen Jong Malinwa voor Mechelse derby: “Tonen waar Racing voor staat”

Kurt Weuts trapte zich op 13 november in de Mechelse geschiedenisboeken door Racing een 0-1 derbyzege te bezorgen Achter De Kazerne. Komende zondag is het Oscar Vankesbeeckstadion het decor van de burenstrijd, maar is het nog de vraag hoe de beide ploegen zich gaan presenteren?Racing mag terugblikken op een deugddoende prestatie tegen Turnhout, maar bleef vorig weekend al voor de zesde wedstrijd op rij zonder zege. De youngsters KV kenden op hun beurt ook niet bepaald de beste generale repetitie. Tegen Lille leken ze op weg naar een negende wedstrijd op rij zonder nederlaag, maar in de laatste tien minuten ging het nog van een 2-0 voorsprong, naar een 2-3 nederlaag. Polsen naar het gevoel dan maar en dat deden we met Nick Spaenhoven.

Hoe was de sfeer op training deze week, vroegen we ons af? “Goed”, aldus Spaenhoven. “We hebben er vrij rustig naar toegeleefd. In eerste instantie is dit een wedstrijd zoals een andere, maar tegelijkertijd ook weer niet. Een derby is altijd speciaal en natuurlijk willen we deze doodgraag winnen. Voor de club en voor de fans. Ik denk dat de spanning vanaf zaterdag wel zal toenemen, maar dat mag niet gepaard gaan met extra druk.”

Racing-waardig

“Dat een zege zich wel stilaan opdringt? We zitten niet in de problemen, maar het klopt wel dat een driepunter gewoon nog eens deugd zou doen. Mits een kleine reeks zet je ineens weer wat stappen in de rangschikking en daar werken we naartoe. In dat opzicht was de prestatie van vorige week tegen Turnhout hoopgevend en Racing-waardig. Het leek weer op het Racing van bij het seizoensbegin. We hadden wel moeilijke momenten, maar het vuur was terug. Negentig minuten lang. De man in balbezit werd meteen opgejaagd door meerdere jongens en die drive moeten we vasthouden. Kansen afwerken blijft een werkpunt, maar hopelijk kunnen we daar komend weekend verandering in brengen.”

“We zullen in elk geval scherp moeten zijn, want ondanks hun nederlaag van vorig weekend vind ik dit KV een goede ploeg. Die jonge gasten lieten al zien dat ze goed kunnen voetballen en er zijn er een paar bij die ook het verschil kunnen maken met een individuele actie.”

Geen uitfans

Voor de uitgelaten derbysfeer zullen de Racing-fans in elk geval zelf moeten zorgen, want de geelrode buren sturen hun kat zondagmiddag. Zonde? “Ik denk dat we ons niet moeten bezighouden met de al dan niet aanwezigheid van bezoekende fans”, vindt Spaenhoven. “We moeten vooral zelf laten zien waar we voor staan als Racing zijnde. Hopelijk met de supporters die zorgen voor een helse sfeer, maar ook wij als spelers dragen een verantwoordelijkheid door een prestatie af te leveren waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen.”

Voor de rivalen

Leuk detail: Als we er het carrièreverloop van Spaenhoven op nalezen, kwam hij ondermeer uit voor Beerschot, Lierse en nu Racing Mechelen, stuk voor stuk rivalen van KV Mechelen. Toeval? “Ik had het nog nooit zo bekeken, maar daar moet je niets achter zoeken”, lacht de verdediger. “In het voetbal loopt het soms nu eenmaal zo, maar ik koester niet speciaal een negatief gevoel ten opzichte van KV. Belangrijker om te onderstrepen is dat ik nu wel voor de volle honderd procent Racinger ben.”