Nick Spaenhoven en KVK Tienen willen ook op bezoek bij Olympic Charleroi ongeslagen status behouden: “Mijn draai gevonden als rechtsback”

“Dat is ook zo, want als je eens een speeldag geen punten pakt, kan dat meteen gevolgen hebben voor het klassement”, weet Nick Spaenhoven. “Alles staat sowieso nog heel kort bij mekaar, al is die elfde plaats uiteraard wel een opsteker. Maar het komt er inderdaad op aan om op dit goede elan verder te gaan.Nu, in Charleroi zal dit niet zomaar van een leien dakje gaan. In de heenmatch op Stayen presenteerden ze zich toch als een heel goed voetballende ploeg zijn. Toen slaagden we er wel nog in om langszij te komen na een 0-2-achterstand. De penaltyfout die toen op mij begaan werd, was achteraf gezien misschien wel een belangrijk kantelpunt. Maar ik verwacht dus een lastige wedstrijd op een naar verluidt moeilijk bespeelbaar veld.”

Thuisgevoel

“Of ik een verklaring heb voor het feit dat alle puzzelstukjes nu ineens in elkaar vallen? Dat is moeilijk te zeggen, al speelt het feit dat we nu eindelijk in Tienen kunnen voetballen misschien wel een rol”, klinkt het bij de verdediger. “Omdat we nu op weekdagen op een deftig uur trainen en in bed kunnen kruipen, scheelt dat wel qua vermoeidheid. En dan is er natuurlijk dat thuisgevoel dat ons in matchen dat extra duwtje in de rug geeft dat we zo lang moeten missen hebben. Het is sowieso wel een feit dat je het je in deze reeks niet kan permitteren om niet met z’n allen 100% te zijn. Gelukkig steken we nu allemaal op het juiste moment in een goede vorm. Zelf sukkelde ik begin januari nog met de naweeën van corona en daar kwam dan een kleine blessure bovenop. Maar dat is allemaal achter de rug en sinds Dessel sta ik opnieuw in de basis.”