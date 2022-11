Nick Nuyens ziet Real Herentals groeien in deze competitie: “We blazen momenteel nog te veel warm en koud, maar meer warm dan koud”

Hoe heeft Nick Nuyens de start van zijn ploeg in deze competitie ervaren? “Onze start tegen Charleroi (5-3-overwinning, red.) was goed. Nadien werd het wisselvalliger. We blazen momenteel nog te veel warm en koud, maar meer warm dan koud. Tegen ploegen als Eisden Dorp of Borgloon hebben we punten laten liggen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Mentaal was dat niet de meest gemakkelijke periode. Nadien kwamen er opnieuw enkele betere matchen. De nederlaag tegen RSCA Futsal kon ingecalculeerd worden. Het was niet daar dat we de punten moesten pakken. Desondanks begonnen we wel goed tegen de landskampioen en speelden we een prima eerste helft. Ook in de beker van België doen we het goed. Tegen tweedeklasser Hoboken kenden we een moeizame eerste helft, maar was het nadien uitstekend. Het typeert de juiste ingesteldheid van de groep. Blijkbaar hebben onze mannen soms eens peper in hun gat nodig. (lacht) Onze buitenlandse spelers moeten nog groeien in deze competitie. Ze hebben een goede mentaliteit, maar zijn gewoon om anders te spelen. De integratie loopt intussen verder.”