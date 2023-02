Nick Nuyens mag zich met Real Herentals opmaken voor eerste bekerfinale: “Deze stunt kan onze club een bijkomende boost geven”

Voor Nick Nuyens wordt het zijn eerste finale als voorzitter. “Dit is een mooi moment voor iedereen die bij de club betrokken is. Ik geef toe dat het in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Standard bloed, zweet en tranen heeft gekost. Achteraf bekeken was die 6-4-nederlaag in Luik misschien niet eens slecht. De groep stond op scherp voor de return en de grote massa daagde op in onze sporthal. Indien we het eerste duel met ruim verschil hadden gewonnen, zou dat niet het geval geweest zijn. Standard geloofde als tweedeklasser in zijn kansen. In de terugwedstrijd hebben we echter alle twijfel meteen weggenomen. De kwalificatie was terecht en logisch.”

Gevolgen

Wat kan het behalen van de bekerfinale (op 8 april in het Gentse Tolhuis) voor Real Herentals betekenen? Nick Nuyens is optimistisch. “Uiteraard moeten de gevolgen veeleer op langere termijn bekeken worden, maar deze stunt kan onze club een bijkomende boost geven. Het is de eerste keer sinds we in Herentals spelen dat we voor een trofee strijden. Dat is een stap voorwaarts. Het is een bevestiging dat we de voorbije maanden de juiste keuzes hebben gemaakt. We hebben al tegen iedere ploeg kunnen winnen op Anderlecht na. Vroeger waren die overwinningen in topmatchen eerder incidenteel.”

Blijven werken

Toch beseft Nick Nuyens dat er nog werk aan de winkel is. “Ik erken dat we in de competitie enkele moeilijke weken hebben gekend. De nederlaag (7-1, red.) in Châtelet geeft een vertekend beeld. Op het einde namen we risico’s door met een vliegende keeper te spelen. Die werden afgestraft. Er waren enkele andere matchen die minder waren. Blessures en schorsingen speelden daarbij mede een rol. We hebben nu eenmaal geen kern van twintig spelers. Ik heb het gevoel dat we op dat vlak terug op de goede weg zijn. Dat geldt trouwens voor de hele clubwerking. Rome werd niet in één dag gebouwd, Herentals ook niet. We hebben gekozen voor meer professionalisme en dat moeten we verder perfectioneren. Er beweegt immers wat in de futsalwereld. Anderlecht staat er al. Clubs als Standard of Racing Genk kloppen aan de deur. Het is nog geen omwenteling, maar het is belangrijk dat Real kan meestappen op de juiste trein.”