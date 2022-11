Nick McGlynn ziet Leuven Bears met debutant Joshua Heath direct uithalen tegen Luik: “Joshua bracht meteen energie”

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears speelde een puike match tegen Luik. Het leverde een 92-76-overwinning op. De zege was ook broodnodig met het oog op kwalificatie voor de Elite Gold. Mogelijk is er wel een probleem met Skipper-Brown. De weinig gemotiveerde Amerikaan verliet in de loop van het tweede quarter de zaal.

Bij de naamafroeping van de spelers was er een staande ovatie voor Joshua Heath. De Amerikaanse spelverdeler keerde vorige week terug naar de Sportoase en debuteerde bevredigend. De Bears kenden een moeizame start, maar in de loop van het tweede quarter vond men toch de juiste flow. Nick McGlynn – voor de rust goed voor negen punten – analyseerde correct. “Luik begon met veel enthousiasme aan de partij en bracht ons even in de problemen. We konden ons eigen spel terugvinden en met een bonus van tien punten de kleedkamer opzoeken. Of de terugkeer van Joshua Heath daar iets mee te maken had? Ik kan enkel vaststellen dat Joshua meteen energie bracht en mee zijn stempel kon drukken op het gebeuren.”

Onder controle

Leuven leek in de tweede helft de match onder controle te hebben, maar drie driepunters brachten de bezoekers even terug tot 62-57. Een bedrijvige Allen kon in het laatste quarter opnieuw voor een comfortabele 78-61-voorsprong zorgen. Een goed spelend Leuven behaalde finaal een vlotte 92-76-zege.

Probleem Skipper-Brown?

Opvallend gegeven: Skipper Brown speelde in het eerste quarter niet. Halverwege de tweede helft mocht hij pas voor het eerst invallen. De motivatie droop er niet meteen af. Schoorvoetend betrad hij het veld met een foute uitrusting. Na 44 seconden paste hij de bal – met behoorlijk wat nonchalance – naar … niemand. De Amerikaan mocht meteen met een terechte uitbrander van zijn coach naar de bank. Skipper-Brown reageerde echter geprikkeld en zocht woedend de kleedkamer op. Definitief. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Nick McGlynn weigerde in te gaan om het voorval, coach Casteels deed kort wel. “Niemand kan zich boven de ploeg stellen. Ik zie veel vriendschap in de groep. Daar moet over gewaakt worden. De komende dagen zal ik in alle rust met de club verder overleggen.”

Punten

Leuven : Heath 8, Allen 25, McMurray 19, Fukerson 9, Tiago Nunes 10, Bucumi 3, McGlynn 16, Skipper-Brown 0, Stilmant 2.

Luik : Potier 5, Bogaerts 10, Depuydt 15, Bruwier 0, Fifolt 23, Noterman 6, Dragan 6, Van Den Eynde 11.

Quarters : 18-19, 45-35, 64-57, 92-76.