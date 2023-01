Nick McGlynn staat met Leuven Bears voor een dubbel weekend: “Met de juiste focus blijft alles mogelijk”

De Bears kenden een goede algemene repetitie tegen Okapi Aalst. Bevestigen is nu de boodschap. Nick McGlynn blikt vooruit. “Voor ons was de match tegen Okapi een nieuwe start. We toonden nieuwe ‘energie’, een nieuwe ‘vipe’. Dezelfde namen staan op het terrein, maar met een nieuwe ingesteldheid. Het feit dat we eindelijk compleet zijn, speelt daarbij een belangrijke rol. Met de juiste focus blijft alles mogelijk. Elke zege is nu belangrijk. Ook tegen Bergen en Oostende moeten we voor de winst gaan.”

Bewogen reis

Hoewel de korte winterstop deugd gedaan heeft, kende Nick McGlynn bewogen dagen. “Ik heb van de week vakantie gebruikt gemaakt om even terug te keren naar de States. Het waren bewogen dagen. De heenreis verliep vlot. Ik woon op anderhalf uur rijden van Chicago. Toen ik landde, wees het kwik min zeventien graden aan. Ik kan u verzekeren dat dit koud is. Tegen koude kan men zich evenwel wapenen. De terugreis was een pak moeilijker. Amerika werd getroffen door een sneeuwstorm. De beelden werden in jullie journaals getoond. Tot twee keer toe werd mijn vlucht geannuleerd. Zelf heb ik geen sneeuw gezien, maar het land lag plat. Oudejaarsavond en nieuwjaar beleefde ik in de luchthaven of in het vliegtuig. Het leek wel een modern kerstverhaal (lacht). Uiteindelijk geraakte ik op nieuwjaarsdag toch in Leuven. Ik geef toe dat ik het de eerste dag mentaal lastig had. Later in het seizoen zal de familie wellicht overkomen. Toch heeft de korte break me deugd gedaan. Het lichaam en de geest waren na het eerste deel van de competitie moe. Het was fijn om na vijf maanden de familie even terug te zien. Ik ben aan mijn tweede seizoen bij Leuven Bears toe. Stilaan weet ik als professional wel hoe ik met die omstandigheden moet omgaan. Nieuwe overwinningen van de Bears kunnen daar goed bij helpen.”