Nick McGlynn sluit eerste ronde af met Leuven Bears in Luik: “We hebben nog veel te winnen”

Basketbal BNXT-LeagueLeuven Bears sluit zaterdag de eerste ronde van de BNXT-League af. De ploeg bestendigt in Luik haar zesde plaats in de rangschikking. Bij Leuven wordt er gerekend op de diensten van Nick McGlynn. De Amerikaan kan goede statistieken voorleggen. Enkele daarvan zijn verrassend voor een grote centerspeler.

Voor Nick McGlynn is het duel tegen Luik meer dan een laatste match in het Belgische luik van de BNXT League. “We hadden gehoopt om deel te kunnen nemen aan de Elite Gold. Dat is spijtig genoeg niet gelukt. Blessures in het begin van de campagne hebben ons de das omgedaan. Ik wil eerder naar de toekomst kijken dan terugblikken op het verleden. De Elite Silver blijft voor ons van belang. Indien we die poule kunnen winnen, worden we weer opgevist voor de play-offs. Er zijn dus nog grote belangen de komende weken, we hebben nog veel te winnen.”

Straffe statistieken

We confronteren Nick McGlynn met zijn statistieken. Sommigen zijn verrassend. In het aantal blocks staat hij op de derde plaats achter Kevin Tumba en Nathan Kuta. Gezien zijn grote gestalte is deze klassering ‘normaal’. Meer merkwaardig is zijn tweede plaats in het aantal steals. “Blijkbaar moet ik wat steals betreft enkel Keith Braxton van Bergen nipt laten voorgaan (1,9 gemiddeld tegenover 1,8 gemiddeld, red). Ook ploegmaat KeVaughn Allen scoort goed in deze discipline. Het wijst er duidelijk op dat we met Leuven voor een agressief basketbal staan. Ik focus niet echt op individuele statistieken, maar het is uiteraard wel leuk om te horen dat je het daarin goed doet.”

Driepunters

Het meest verrassende zijn de driepuntstatistieken van Nick McGlynn. In het shotpercentage staat de Leuvenaar alleen aan de leiding. Hij gaat Olivier Troisfontaines vooraf. Voor alle duidelijk: het gaat om een representatief aantal driepunters, niet om een speler die slechts één of twee matchen heeft gespeeld. “Ik moet zeggen dat ik mijn momenten uitkies. Onbezonnen shots zijn niet aan mij besteed. Ik speel op zekerheid. Vaak shot ik op de top of vanuit de rechterhoek. Een voorkeur is er niet. Ik zal enkel aanleggen als ik een open shot kan ondernemen.”

Lees ook: meer basketbal