Nick McGlynn met Leuven Bears naar Landstede: “We gaan resoluut voor de derde plaats”

Basketbal BNXT LeagueVrijdag sluit Leuven Bears de Elite Gold af met een verplaatsing naar Landstede Hammers. De wedstrijd in Zwolle is belangrijk voor de Leuvenaren. Bij winst is men altijd verzekerd van de derde plaats in de reeks. Die moet thuisvoordeel opleveren. Indien er verloren wordt, wordt het uitkijken naar het resultaat van Bergen in Den Bosch.

Nick McGlynn is aan een goed seizoen bezig in de Sportoase. De inspanningen van de Amerikaan werden ook opgemerkt door het clubbestuur en dat resulteerde in een contractverlenging. “Ik heb veel fun in Leuven, maar uiteraard wou ik toch graag vooraf het een en ander doornemen. Ik heb de situatie met mijn familie en met mijn agent doorgenomen. Uiteindelijk raakten we er vrij snel uit. Vermits ik me hier goed voel, heb ik met plezier bijgetekend. Het roepen van de coach neem ik er graag bij. (lacht) Ik wil daar zelfs even dieper op ingaan. Natuurlijk is het niet leuk wanneer je op je donder krijgt. Ik weet echter dat ik er beter door word. Ik heb een connectie met de coach, ik geloof in hem.”

Landstede Hammers

Nick McGlynn beseft dat er tegen Landstede nog wat op het spel staat. “We gaan resoluut voor die derde plaats. Ook op de laatste speeldag van de Elite Gold moeten we de focus behouden. De voorbije weken hebben we enkel tegen Nederlandse ploegen aangetreden. Ik merk wel dat er een verschil is tussen de Belgische en de Nederlandse tegenstanders. Ik heb het dan niet over talent, maar over de manier van spelen. Het blijft bijzonder dat er een competitie is over de landsgrenzen heen.”

Oostenrijk

Vorig jaar trad Nick McGlynn met Wenen aan in de Oostenrijkse competitie. Is de BNXT league een stap hogerop? “Op het niveau van de competitie misschien wel, maar het leven en sporten in Oostenrijk was ook bijzonder aangenaam. Ik kan eigenlijk moeilijk vergelijken. Hier is de liga zeer goed georganiseerd. Dat is een punt dat ik zeker heb laten meespelen bij mijn contractverlenging. Op dit moment denk ik evenwel nog niet aan de komende campagne. Ik wil eerst met de Bears nog scoren in de ze competitie. Mijn ticket voor de States zal pas voor de maand juni zijn.”

