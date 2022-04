Nick Kuijlaars speelt laatste thuismatch voor Hoogstraten: “Ik heb nog iets recht te zetten tegen Lyra-Lierse”

Kuijlaars is die 1-0-nederlaag duidelijk nog niet vergeten. “We hebben nog iets recht te zetten na het bijzonder pijnlijke verlies ginder”, vertelt de 27-jarige flankaanvaller. “En ik zeker na mijn penaltymisser toen. Bovendien is het ook gewoon een heel mooie affiche tussen misschien wel de twee beste ploegen van de reeks. Alleen al voor de eer zouden we dus heel graag winnen. En natuurlijk ook omdat er wel wat volk verwacht wordt.”

Gekozen voor job

Voor Kuijlaars wordt het zijn laatste thuismatch in Hoogstraatse loondienst. “Een reden te meer waarom ik de drie punten wil pakken, want ik zou heel graag in schoonheid afscheid nemen. Ik vertrek bijvoorbeeld toch met ietwat pijn in het hart, maar ik heb gekozen voor mijn job (Kuijlaars opent in juni zijn eigen voetbalacademie, red.). Zonder dat project was ik anders sowieso gebleven, want ik kan geen enkel verkeerd woord zeggen over Hoogstraten. Integendeel. Alles is hier perfect geregeld. Anderzijds kom ik bij Wezel ook in een ambitieuze club terecht. Ik hoop alleen dat ze promoveren. Dat zou de sportieve stap terug toch een beetje kleiner maken.”

Mooie statistieken

Kuijlaars ontbrak afgelopen weekend in Londerzeel nog. “Ik ben zondagochtend ziek opgestaan, maar ondertussen voel ik me al een heel pak beter. Daarom ga ik er ook vanuit dat ik dit weekend wel zal kunnen spelen. Bovendien recupereren we normaal gezien ook Ruben Tilburgs, die terugkomt uit schorsing, waardoor we, op Naqqadi en Meeuwis na, terug op volle sterkte zijn. Hopelijk kunnen we er dus een mooie middag van maken en kan ik, net zoals in de titelmatch tegen Hades (Kuijlaars scoorde toen drie keer, red.) twee weken geleden, opnieuw belangrijk zijn voor de ploeg. Al mag ik met vijftien goals en ongeveer evenveel assists zeker niet klagen over mijn statistieken dit seizoen.”

