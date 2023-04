Nick Jacobs speelt bekerfinale met beloften van RSCA Futsal: “Dit is een hoogtepunt in mijn prille carrière”

Basketbal Top Division 2 Sam Caron is nieuwste aanwinst van As­se-Ter­nat: “Ik heb heel bewust voor de club gekozen”

Sam Caron (29) zal volgend seizoen de kleuren van Asse-Ternat verdedigen. In principe zal hij in het tussenseizoen de enige inkomende transfer van de fusieclub zijn. Hij brengt een pak ervaring mee. Dit seizoen was de vleugelspeler bij Falco Gent goed voor gemiddeld tien punten per match. Caron beschikt over een goed afstandsshot.