Nick Hulsmans (Thes Sport): “In Knokke zullen we moeten knokken voor de drie punten”

“Het puntenverlies vorig weekend in de thuistopper tegen La Louvière was erg zuur”, blikt kapitein Hulsmans nog even terug. “We hadden de overwinning in handen tot we in de slotminuut een domme overtreding in de zestien begingen. De Wolven lieten de kans niet liggen op de gelijkmaker. Tja, dat zijn dingen die kunnen gebeuren in het voetbal, maar willen we weer aansluiting krijgen met de top is een overwinning noodzakelijk.”

Knokke

“Het zal moeten gebeuren in Knokke”, vervolgt Hulsmans, die sinds de terugkeer van Kenneth Kerckhofs weer op zijn vertrouwde rechtsback positie speelt. “Alleszins een moeilijke verplaatsing. Knokke heeft een sterk team en de kustboys staan maar drie punten achter ons. We zullen moeten knokken voor de punten, maar in onze reeks zijn er geen gemakkelijke wedstrijden. Tussen plaats vijf en veertien is er weinig verschil. Willen we opnieuw aansluiting krijgen met de top vijf is een zege noodzakelijk.”

“We hadden de voorbije weken meer verdiend”, gaat Hulsmans verder die op het secretariaat van het Atlas College in Genk tewerkgesteld is. “Op het einde van het seizoen krijg je meestal wel wat je verdiend. Anderzijds, tegen ploegen uit de top vijf met Patro Eisden, Olympic Charleroi en afgelopen weekend La Louvière verloren we ook niet. Alleen jammer die uitschuiver in Tienen. In andere omstandigheden kan je zeggen met 3 op 12 dat we niet goed bezig zijn, maar gezien de tegenstrevers is dat niet het geval.”

“Wat onze ambities zijn voor dit seizoen? Streven naar het hoogst mogelijke is het doel van elke voetballer. Zeker op dit niveau. Het is echter een reeks waar je moeilijk, buiten de top drie, een kloof kan slaan. We hebben ons voor ogen genomen om te strijden voor een plaats bij de eerste vijf. We kregen te kampen met blessureleed. Indien we echter tijdens het vervolg van de competitie gespaard blijven van allerlei leed, dan is dit Thes Sport zeker bekwaam om die vooropgestelde ambities waar te maken.”

Toekomst

“Wat mijn persoonlijke toekomst zal brengen? Ach, we zitten nog niet aan de winterstop. Echt waar, ik ben daar nog niet mee bezig. Het is mijn vijfde seizoen bij Thes Sport en het is een fantastische club waar geen enkele speler de neiging heeft om de club te verlaten. Natuurlijk moet ik ook naar mijn lichaam luisteren. Ik voel mij gelukkig nog topfit. Anderzijds is het ook de vraag of ik volgend seizoen nog past in de plannen van de club. Ach, we zien wel. Eerst presteren en trachten er een mooi seizoen van te maken. Ik amuseer mij nog altijd en dat is ook belangrijk. De focus gaat bij mij altijd naar de volgende wedstrijd. En dat is nu Knokke. Als team moeten we alles geven om die drie punten mee naar Tessenderlo te brengen”, besluit de 29-jarige Zonhovenaar.

